7 अगस्त का मौसम: दिल्ली-UP से लेकर केरल तक आज इन राज्यों में बारिश मचाएगी कहर! IMD ने जारी किया बहुत भारी बारिश का अलर्ट

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश और केरल समेत कई राज्यों में आज बारिश का दौर जारी रह सकता है. कई इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है.

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घर से निकलने से पहले जान लें अपने राज्य का हाल (image AI)

7 अगस्त को देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा और व्यापक बारिश होगी.

उत्तराखंड, हिमाचल, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, पश्चिमी मध्य प्रदेश और केरल में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है.

दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है.

IMD ने बाढ़, जलभराव और खराब मौसम को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

मानसून 2026 की सक्रिय लहर देश के बड़े हिस्से पर छाई हुई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शुक्रवार 7 अगस्त को उत्तर, पूर्व, पूर्वोत्तर, मध्य और दक्षिण भारत के कई इलाकों में व्यापक से काफी व्यापक बारिश होने की संभावना है. कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी है. तापमान सामान्य से कम रहने के आसार हैं, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन बाढ़ और जलभराव का खतरा बढ़ सकता है. आइए जानते हैं देशभर में कहां कैसा रहेगा मौसम. जानिए अपने राज्य के मौसम का हाल.

उत्तरी भारत

दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान में काफी जगहों पर बारिश और गरज-चमक की संभावना है. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में व्यापक बारिश हो सकती है, अधिकतम तापमान 28-33°C और न्यूनतम 22-27°C के आसपास रहेगा. पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर, पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर बारिश. उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट, जबकि पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है.

पूर्वी भारत

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश. बिहार और झारखंड में कुछ जगहों पर भारी (7-11 सेमी), ओडिशा में भारी से बहुत भारी (7-20 सेमी) वर्षा का अलर्ट. कोलकाता में बादल छाए रहेंगे, तापमान 27-28°C के आसपास.

पूर्वोत्तर भारत

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर बारिश होने का अनुमान है. कुछ इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बारिश. पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट. भोपाल में तापमान 24-27°C के आसपास.

पश्चिमी भारत

कोंकण-गोवा में व्यापक बारिश, मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर. गुजरात में बिखरी बारिश. मुंबई में तापमान 28-30°C.

दक्षिणी भारत

केरल, तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश. तमिलनाडु और अन्य इलाकों में बिखरी बारिश-गरज. मानसून 2026 की सक्रिय लहर के चलते शुक्रवार, 7 अगस्त को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. IMD ने बाढ़ और जलभराव की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.