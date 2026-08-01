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Today 1st Aug Weather: अगस्त की शुरुआत बारिश के कहर से, IMD ने कई राज्यों के लिए जारी की बड़ी चेतावनी

IMD के अनुसार 1 अगस्त को देश के कई राज्यों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा. गुजरात समेत कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में आज तेज बारिश, गरज-चमक और जलभराव की आशंका है. कुछ राज्यों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की चेतावनी भी दी गई है.

Written by: Farha Fatima
Published: August 1, 2026, 6:42 AM IST
घर से निकलने से पहले जान लें मौसम का हाल! (image AI)
घर से निकलने से पहले जान लें मौसम का हाल! (image AI)
  • IMD ने 1 अगस्त को कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
  • गुजरात के 13 जिलों में रेड अलर्ट, जबकि हिमाचल, महाराष्ट्र, केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश की चेतावनी है.
  • दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है.
  • जुलाई में मॉनसून मजबूत रहा, लेकिन IMD ने अगस्त-सितंबर में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया है.

IMD के अनुसार, 1 अगस्त को देश भर में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सक्रिय रहेगा. उत्तर, मध्य, पूर्वी और दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश भी. गुजरात में रेड अलर्ट जारी है, जबकि हिमाचल, महाराष्ट्र, केरल और पूर्वोत्तर में भी सतर्कता बरतनी होगी. जुलाई में मॉनसून ने अच्छी वापसी की, लेकिन अगस्त-सितंबर में नीचे सामान्य रहने का अनुमान है. आइए जानते हैं राज्यवार मौसम का हाल.

उत्तरी भारत

उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, उत्तराखंड, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के कई हिस्सों में व्यापक बारिश रहेगी. IMD के पूर्वानूमान के मुताबिक, 1 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश या बूंदाबांदी संभव, तापमान 26-35°C के बीच, आर्द्रता अधिक रहेगी. हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश, भूस्खलन और सड़क ब्लॉकेज का खतरा. पूर्वी राजस्थान में भी भारी बारिश संभव. IMD बुलेटिन के अनुसार, 31 जुलाई-6 अगस्त के दौरान इन क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधि.

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पूर्वी भारत

पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सब-हिमालयन पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम में व्यापक बारिश होने का अनुमान है. 1 अगस्त को ओडिशा में हल्की-मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश और गरज-चमक रह सकती है. बिहार और सब-हिमालयन क्षेत्रों में 1-5 अगस्त तक भारी बारिश, कुछ जगहों पर बहुत भारी. अंडमान-निकोबार में भी भारी बारिश जारी रहेगी.

उत्तर-पूर्वी भारत

अरुणाचल प्रदेश, असम-मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में व्यापक से काफी व्यापक बारिश होगी. 1 अगस्त को अरुणाचल और असम-मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश संभव. IMD के अनुसार, 31 जुलाई-6 अगस्त के दौरान इन राज्यों में भारी बारिश की गतिविधि बनी रहेगी, कुछ जगहों पर बहुत भारी.

पश्चिमी भारत

1 अगस्त को गुजरात क्षेत्र (अहमदाबाद, आनंद आदि) और सौराष्ट्र (सुरेंद्रनगर, राजकोट, भावनगर आदि) में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी. 13 जिलों में रेड अलर्ट. कोंकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी भारी बारिश. मुंबई और आसपास मध्यम से भारी बारिश संभव है.

दक्षिणी भारत

केरल, माहे, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में व्यापक बारिश. 1 अगस्त को तमिलनाडु, पुडुचेरी में भारी बारिश संभव. लक्षद्वीप में भी गतिविधि. तेलंगाना, आंध्र और रायलसीमा में छिटपुट से मध्यम. केरल और तटीय कर्नाटक में 31 जुलाई-1 अगस्त को भारी-बहुत भारी हो सकती है.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश (पश्चिम में 31 जुलाई-1 अगस्त भारी), छत्तीसगढ़, विदर्भ में बारिश जारी रहने का अनुमान है. कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है.

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About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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