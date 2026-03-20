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Imd Weather Update Heavy Rain Hailstorm Strong Winds Alert Next 24 Hours

अगले 24 घंटे आफत बनकर बरसेंगे बादल, चलेंगी तेज हवाएं, होगी ओलावृष्टि - IMD ने पहले ही कर दिया अलर्ट

IMD Weather Update: मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक गरज के साथ बारिश और आंधी चलने की संभावना जताई है. आइए जानते हैं दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में 21 मार्च को मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली-NCR में पिछले कुछ दिनों से मौसम काफी सुहावना हो गया है. तेज हवाओं और हल्की बारिश ने तापमान को नीचे गिरा दिया है, (Photo from PTI)

उत्तर भारत इन दिनों मौसम की मार झेल रहा है. अचानक से चलती तेज हवाएं, आंधी और बारिश ने तापमान गिरा दिया है, जिससे लोगों को सर्दी महसूस हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली-NCR, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अगले कुछ घंटों तक गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी चल सकती है. कहीं-कहीं ओले गिरने और बिजली गिरने का भी खतरा है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

दिल्ली-एनसीआर में गर्मी पर ब्रेक

दिल्ली-NCR में पिछले कुछ दिनों से मौसम काफी सुहावना हो गया है. तेज हवाओं और हल्की बारिश ने तापमान को नीचे गिरा दिया है, जिससे लोगों को राहत मिली है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि आने वाले घंटों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. फिलहाल, तापमान 15 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. अच्छी बात यह रही कि तेज हवाओं के कारण हवा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है और प्रदूषण स्तर कम हुआ है.

पंजाब-हरियाणा और यूपी में असर

पंजाब और हरियाणा में भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम पूरी तरह बदल गया है. आंधी और ओलावृष्टि ने जहां तापमान गिराया है, वहीं किसानों की फसलों को नुकसान भी पहुंचाया. चंडीगढ़ जैसे शहरों में तापमान काफी नीचे आ गया है. वहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भी तेज हवाओं और बारिश से मौसम ठंडा हो गया है. कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है.

बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश का हाल

बिहार में पिछले 48 घंटों से मौसम नरम बना हुआ है और कई जिलों में आंधी-बारिश के कारण गर्मी से राहत मिली है. हालांकि, कुछ जगहों पर ओले गिरने और बिजली कड़कने का खतरा बना हुआ है. राजस्थान में भी बारिश और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को राहत मिली है. वहीं मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में बारिश और आंधी का असर देखा जा रहा है, जिससे मौसम ठंडा हुआ है लेकिन फसलों को नुकसान हुआ है.

पहाड़ों से लेकर दक्षिण तक मौसम का असर

पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और तेज हवाएं चल रही हैं. वहीं दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में भी साइक्लोनिक गतिविधियों के कारण बारिश हो रही है. केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और असम जैसे राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश दर्ज की गई है. कुल मिलाकर देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और आने वाले दिनों में भी ऐसा ही बना रहने की संभावना है.

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