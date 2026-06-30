मानसून की दमदार वापसी, सैटेलाइट में दिखी 1500KM लंबी बारिश की पट्टी; इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश

IMD Monsoon Tracker in Hindi: देश के बड़े हिस्से में कुछ दिनों की सुस्ती के बाद मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है. मौसम विभाग ने बताया कि सैटेलाइट तस्वीरों में करीब 1500 किलोमीटर लंबी बारिश की पट्टी यानी रेन बैंड दिखाई दिया है. आईएमडी का कहना है कि इसके असर से आने वाले दिनों में कई राज्यों में अच्छी बारिश होने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रेन बैंड पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है और धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है. इसकी वजह से उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई इलाकों में बादल एक्टिव हो गए हैं. इससे जिन इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बारिश कम हो गई थी, वहां भी अब फिर से झमाझम बारिश का नया दौर शुरू होने की पूरी संभावना है.
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मौसम विभाग (ऑल इंडिया वेदर) के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के कुछ हिस्सों, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों के दौरान हल्की से लेकर तेज बारिश होने की उम्मीद है. वहीं पूर्वोत्तर और पश्चिमी तट के राज्यों में भी अच्छी बारिश जारी रहने की संभावना है. वहीं वेदर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बारिश से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी. धान, मक्का, सोयाबीन और दूसरी खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आएगी. जिन इलाकों में बारिश की कमी महसूस की जा रही थी, वहां भी खेतों को पर्याप्त नमी मिलने की उम्मीद है.
A monsoon trough has formed from the northern Bay of Bengal up to Jammu and Kashmir. This will facilitate the monsoon onset over the foothills of the Himalayas and adjoining North India during the next 3-4 days. A significant increase in thunderstorm activity is possible over… pic.twitter.com/lve1oz4o7k
— All India Weather (@allindiaweather) June 30, 2026
हालांकि लगातार और तेज बारिश वाले इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और निचले क्षेत्रों में पानी भरने जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं. ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई के शुरुआ वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में मानसून पूरी तरह एक्टिव रहेगा और कई राज्यों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है. ऐसे में जहां एक तरफ गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं किसानों और रिजर्वायर के लिए भी यह बारिश फायदेमंद साबित होगी.
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