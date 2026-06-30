मानसून की दमदार वापसी, सैटेलाइट में दिखी 1500KM लंबी बारिश की पट्टी; इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश

Weather Update Today: मौसम विभाग ने भारत के अलग-अलग राज्यों के लिए बारिश से जुड़ा अपना पूर्वानुमान जारी किया है. इसमें बताया गया कि देश में कहां-कहां हल्की से अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है.

Written by: Ikramuddin
Updated: June 30, 2026, 4:13 PM IST
India Weather Update
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)
  • भारत के कई राज्यों में झमाझम बारिश
  • दिल्ली-एनसीआर और यूपी में बारिश
  • सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा सबकुछ

IMD Monsoon Tracker in Hindi: देश के बड़े हिस्से में कुछ दिनों की सुस्ती के बाद मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है. मौसम विभाग ने बताया कि सैटेलाइट तस्वीरों में करीब 1500 किलोमीटर लंबी बारिश की पट्टी यानी रेन बैंड दिखाई दिया है. आईएमडी का कहना है कि इसके असर से आने वाले दिनों में कई राज्यों में अच्छी बारिश होने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रेन बैंड पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है और धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है. इसकी वजह से उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई इलाकों में बादल एक्टिव हो गए हैं. इससे जिन इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बारिश कम हो गई थी, वहां भी अब फिर से झमाझम बारिश का नया दौर शुरू होने की पूरी संभावना है.

दिल्ली-NCR में ये कैसी गर्मी पड़ी! ‘टाइम बम’ की तरह फटने लगे AC | बचाव का तरीका जानिये अब

और पढ़ें: India Weather Forecast Today 18 april: उत्तरी और मध्य मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी , तापमान 45°C तक पहुंचा, जानें राज्यवार मौसम का हाल

भारत में कहां-कहां बारिश की संभावना

मौसम विभाग (ऑल इंडिया वेदर) के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के कुछ हिस्सों, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों के दौरान हल्की से लेकर तेज बारिश होने की उम्मीद है. वहीं पूर्वोत्तर और पश्चिमी तट के राज्यों में भी अच्छी बारिश जारी रहने की संभावना है. वहीं वेदर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बारिश से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी. धान, मक्का, सोयाबीन और दूसरी खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आएगी. जिन इलाकों में बारिश की कमी महसूस की जा रही थी, वहां भी खेतों को पर्याप्त नमी मिलने की उम्मीद है.

मौसम विभाग ने लोगों को किया अलर्ट

हालांकि लगातार और तेज बारिश वाले इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और निचले क्षेत्रों में पानी भरने जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं. ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई के शुरुआ वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में मानसून पूरी तरह एक्टिव रहेगा और कई राज्यों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है. ऐसे में जहां एक तरफ गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं किसानों और रिजर्वायर के लिए भी यह बारिश फायदेमंद साबित होगी.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.