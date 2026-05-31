Delhi mai Kal Ka Mausam 1 June: दिल्ली में राहत भरे रविवार के बाद कैसा रहेगा सोमवार के मौसम का हाल! क्या छाएंगे बादल और लौट आएगी गर्मी!

रविवार को दिल्ली वालों पर इंद्र देव की कृपा छाई रही. दिन भर यहां रुक-रुक कर बादल आते रहे लेकिन गर्मी से राहत दिन भर बनी रही और पारा 35°C के करीब रहा. हवा में ठंडक राहत देती रही.

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दिल्ली का मौसम @unsplash.com

Delhi mai Kal Ka Mausam 1 June: बीते 7-8 दिन से प्रचंड गर्मी और भीषण लू का सामना कर रही दिल्ली समेत उत्तर-पश्चिम भारत को शुक्रवार की शाम से मौसम के करवट बदलने से राहत मिलती नजर आई है. भीषण गर्मी के बीच पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के चलते पहाड़ी राज्यों में तेज बारिश और कहीं-कहीं पर ओलावृ्ष्टि होने से जबकि मैदानी इलाकों में आंधी तूफान और गरज के साथ बौंछारें पड़ने से तंदूर की तरह सुलग रहे तापमान से काफी राहत दी.

राजधानी में शनिवार और रविवार का दिन और रात बीते दिनों के मुकाबले काफी ठंडे रहे. इस दौरान पारा भी सामान्य से 10 से 11°C कम दर्ज किया गया. लोगों का वीकंड तो अच्छा बीत गया है ऐसे में अब दिल्ली वालों की नजर सोमवार से शुरू हो रहे नए सप्ताह पर है कि आगे मौसम का मिजाजा कैसा रहेगा.

बता दें भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार यानी 1 जून के मौसम के मिजाज को लेकर अपनी भविष्यवाणी कर दी है. मौसम को लेकर भविष्यवाणी राहत भरी है और सप्ताह भर पारा 40°C से नीचे ही रहेगा. इस बीच सोमवार की बात करें तो दिन का अधिकतम तापमान 35 से 37°C तक रहेगा, जबकि शहर का न्यूनतम तापमान 26 से 28°C पर रहेगा. IMD ने बताया है कि रविवार के मुकाबले सोमवार के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आएगा और आने वाले दिनों में यह धीरे-धीरे 2 से 4°C तक बढ़ेगा. इसी तरह न्यूनतम तापमान भी 3 से 5°C का उछाल धीरे-धीरे होगा.

सोमवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. इस दौरान हल्की से बहुत हल्की बारिश और आंधी आने की भी संभावना है. आंधी के दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर रहेगी. शाम के बाद हवा की यह रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलने की आशंका है. पश्चिमी विक्षोभ के चलते यूं तो बादलों की लुका-छिपी और आंधी और गरज के साथ बौंछारों के छोटे-छोटे स्पेल सप्ताह भर राहत बनकर आते रहेंगे. मौसम का यह असर दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों पर भी रहेगा.