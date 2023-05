IMD Weather Update: बारिश के बीच मौसम विभाग ने दी एक और Good News, जानें चुभती-जलती गर्मी से कब तक रहेगी राहत

IMD Weather Update: देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में हो रही जोरदार बारिश (Rain News) ने लोगों को चुभती-जलती गर्मी से राहत दिलाने का काम किया है. बारिश की वजह से दिल्ली-NCR का मौसम सुहावना हो गया और इसका असर तापमान पर पड़ा. बारिश की वजह से अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस ही रह गया है. इन सबके बीच मौसम विभाग की तरफ से एक और अच्छी खबर आई है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट (What Is Orange Alert) जारी कर दिया है. इसके साथ-साथ विभाग ने यह भी बताया है कि आपको चुभती-जलती गर्मी से कब तक राहत मिलने वाली है.

#WATCH | Due to Western disturbances a three-day orange alert for rainfall has been issued for almost the entirety of North India. Rainfall in Delhi too will continue for the next three days: Dr Naresh Kumar, IMD’s Senior Scientist pic.twitter.com/zZHx9Llsr4 — ANI (@ANI) May 1, 2023