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भीषण गर्मी से मिलेगी राहत! दिल्ली से बिहार-झारखंड तक होगी बारिश, जानें 3 दिन कैसा रहेगा मौसम?

IMD Weather Update: उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू से हालात खराब हैं. इस बीच, आईएमडी ने दिल्ली-एनसीआर समेत यूपी, हरियाणा में मौसम का ताजा अपडेट जारी किया है.

Published date india.com Published: April 24, 2026 11:05 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
भीषण गर्मी से मिलेगी राहत! दिल्ली से बिहार-झारखंड तक होगी बारिश, जानें 3 दिन कैसा रहेगा मौसम?
Photo from AI

उत्तर भारत के इलाकों में इन दिनों जबरदस्त गर्मी देखने को मिल रही है. हालात ऐसे हैं कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, कई जगहों पर तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है. लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं. दिल्ली-NCR समेत यूपी, हरियाणा और पंजाब में दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा दिखने लगा है. हालांकि इसी बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर भी दी है कि कुछ ही दिनों में मौसम का मिजाज बदल सकता है और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.

दिल्ली-NCR में कब बदलेगा मौसम?

बात करें दिल्ली की तो यहां तापमान 43 डिग्री के आसपास बना हुआ है. गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं. मौसम विभाग के अनुसार, 25 अप्रैल को भी यही हाल रहने वाला है. लेकिन 26 अप्रैल से हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है. इस दिन तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और आसमान में बादल छाने के साथ हल्की बारिश की संभावना है. वहीं, 27 से 29 अप्रैल के बीच तापमान 41-42 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है. लोगों को लू से राहत मिलेगी.

इन राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली-NCR में 26 से 28 अप्रैल के बीच गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके अलावा, यूपी में 28-29 अप्रैल को मौसम बदलने के संकेत हैं. झारखंड और बिहार में भी तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई गई है. इन इलाकों में 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी भी देखने को मिल सकती है, जिससे गर्मी से अस्थायी राहत मिलेगी.

क्यों बदल रहा है मौसम का मिजाज

मौसम में यह बदलाव अचानक नहीं होगा, इसके पीछे एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ जिम्मेदार है. यह सिस्टम उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम को प्रभावित कर रहा है. जिसकी वजह से तापमान में 2-3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में होने वाली बारिश का असर धीरे-धीरे मैदानी इलाकों तक पहुंचेगा. इससे आने वाले दिनों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा.

गर्मी से बढ़ी बिजली की मांग

भीषण गर्मी का असर मौसम तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी पर भी दिख रहा है. देश में बिजली की मांग 240 गीगावाट के पार पहुंच गई है, क्योंकि लोग कूलर और एसी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं राजस्थान में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, ताकि बच्चों को गर्मी से बचाया जा सके. वहीं, दिल्ली में भी सरकार ने स्कूलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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