Aaj 22 july Ka Mausam: दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश-आंधी का बड़ा अलर्ट, जानें बिहार, राजस्थान, MP और असम में कैसा रहेगा मौसम

मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. देश के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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मानसून ने बदली चाल! घर से निकलने से पहले पढ़ लें!

दिल्ली-एनसीआर में 22 जुलाई को भारी बारिश, गरज-चमक और 40-50 किमी/घंटा की तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी हुआ है.

बिहार के 13 जिलों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है.

मध्य प्रदेश और राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय हो गया है, कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है.

असम में अगले पांच दिनों तक भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है.

दिल्ली-एनसीआर में 22 जुलाई को भारी बारिश, गरज-चमक और 50 किमी/घंटा तक तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम में भी मौसम विभाग ने बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी दी है. IANS की खबर के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसम ने करवट ले ली है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार 22 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश, गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार पूरे दिन सामान्य रूप से आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी. पूर्वानुमान के मुताबिक सुबह और दोपहर के समय मध्यम से भारी बारिश होगी. इस दौरान गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं. जानिए दिल्ली में अगले तीन दिनों का मौसम और देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल…

23 जुलाई से मौसम में कुछ राहत देखने को मिलेगी. इस दिन अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आसमान सामान्य रूप से बादलों से ढका रहेगा और मध्यम बारिश की संभावना है, लेकिन कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

24 जुलाई को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री, जबकि आर्द्रता 80 से 65 प्रतिशत रहने का अनुमान है. इस दिन केवल बादल छाए रहने की संभावना है और कोई मौसम संबंधी चेतावनी नहीं है.

25 जुलाई को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है. मौसम सामान्य रूप से बादलों वाला रहेगा.

26 जुलाई को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आर्द्रता 75 से 55 प्रतिशत के बीच रहेगी. इस दिन भी आसमान में बादल छाए रहेंगे.

बिहार में आंधी-तूफान और भारी बारिश की संभावना

बिहार के कई हिस्सों में मौसम को लेकर अलर्ट

आईएमडी ने बिहार के कई हिस्सों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है. विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी दी है. बिहार के 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहां मध्यम से भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है. अलर्ट वाले जिलों में पटना, गया, रोहतास, नवादा, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, बक्सर, सारण, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय शामिल हैं. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पटना में अगले दो दिनों तक भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो सकता है. बारिश से जुड़ी किसी भी घटना पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए संवेदनशील इलाकों में आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमें भी तैनात की गई हैं. भारी बारिश या आंधी-तूफान के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, बिजली कड़कने के समय घर के अंदर रहें.

मध्य प्रदेश में कई जिलों में बारिश और गरज-चमक का अलर्ट

करीब 10 दिनों के लंबे अंतराल के बाद मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के भोपाल केंद्र ने राज्य के कई जिलों में गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के अनुसार नीमच, मंदसौर, उज्जैन, महाकालेश्वर, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, देवास, भोपाल, बैरागढ़, नबीबाग, रायसेन, भीमबेटका, सांची, नर्मदापुरम, पचमढ़ी, होशंगाबाद और नरसिंहपुर में गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है. इन क्षेत्रों में प्रति घंटे 5 से 15 मिमी तक वर्षा हो सकती है तथा बादल से जमीन पर बिजली गिरने की आशंका 30 से 60 प्रतिशत तक जताई गई है. आईएमडी का अनुमान है कि 25 जुलाई तक राज्य के लगभग 90 प्रतिशत हिस्सों में बारिश होने की संभावना है. इससे खड़ी फसलों को नमी मिलेगी, जलाशयों का जलस्तर सुधरेगा और कृषि कार्यों के लिए मिट्टी में नमी बढ़ेगी.

राजस्थान में 33 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान में करीब दो हफ्ते से मानसून कमजोर था. अब यह फिर से सक्रिय हो गया है. इस वजह से मौसम विभाग (आईएमडी ने मंगलवार को पूरे राज्य के सभी 33 जिलों में आंधी-तूफान और बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में राज्य के कई हिस्सों में हल्की से भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जिससे हाल ही में पड़ी भीषण गर्मी से काफी राहत मिलेगी. सोमवार को जयपुर, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, दौसा और सीकर समेत कई जिलों में बारिश हुई. आईएमडी ने कहा कि बुधवार से कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर डिवीजनों में मॉनसून के और मजबूत होने की उम्मीद है, जिसमें जयपुर और भरतपुर डिवीजनों में भारी बारिश की संभावना है.

असम में अगले पांच दिन भारी बारिश का अलर्ट

असम में अगले पांच दिनों में व्यापक बारिश होने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है और कुछ जगहों पर भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान की भी संभावना है, इसलिए अधिकारियों ने लोगों खासकर निचले इलाकों में रहने वालों को सावधान रहने की सलाह दी है. आईएमडी ने लोगों को सलाह दी है कि वे स्थानीय स्तर पर बाढ़, कम दृश्यता, बिजली गिरने और सड़क यातायात में रुकावट के प्रति सतर्क रहें क्योंकि इस हफ्ते राज्य में बारिश का दौर जारी रहेगा.