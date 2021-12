नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ (Gita Gopinath) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. गीता गोपीनाथ ने आज ही पीएम मोदी से मुलाकात की है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने गीता गोपीनाथ और पीएम मोदी के साथ वाली एक तस्वीर शेयर की है. इसमें पीएम मोदी और गीता गोपीनाथ साथ में खड़े नज़र आ रहे हैं.Also Read - यूनेस्को ने दुर्गा पूजा उत्सव को 'सांस्कृतिक विरासत' का दर्जा दिया, PM मोदी और CM ममता बनर्जी ने जताई खुशी

पीएमओ ने तस्वीर जारी करते हुए कहा कि आज अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है.

Chief Economist of the International Monetary Fund Gita Gopinath called on Prime Minister Narendra Modi today: PMO pic.twitter.com/AoEt42blIl

— ANI (@ANI) December 15, 2021