Russia Ukraine War, नई दिल्ली: भारतीय वायु सेना (IAF) के उप प्रमुख (Vice Chief of Air Staff) एयर मार्शल संदीप सिंह (Sandeep Singh) ने बुधवार को कहा कि रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारतीय वायु सेना (IAF) पर खास प्रभाव नहीं पड़ेगा और भारत के दोनों देशों के साथ संबंध मजबूत हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना को रूस से भारत को रक्षा उपकरणों के लिए कल-पुर्जे प्राप्त करने में एक या दो महीने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा.Also Read - Russia-Ukraine war: ऑटो कंपनी को भारी नुकसान, रूस से प्लांट शिफ्ट करने की बना रही योजना-Watch

#Watch| Things are still unfolding, I don’t think it will affect us too much…India’s relations with both countries have remained good…We’re evaluating, there will be certain difficulties: Air Marshal Sandeep Singh, Vice Chief of Air Staff on impact of sanctions against Russia pic.twitter.com/LtcLcNjNJm

— ANI (@ANI) March 2, 2022