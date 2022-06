Agneepath Latest Update: सेना में भर्ती के लिए ‘अग्निपथ’ योजना (Agneepath Yojna Kya Hai) के विरोध में बिहार, यूपी समेत देश के कई राज्यों में हो रहे विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने योजना के पहले साल भर्ती के लिए उम्र की सीमा को 21 की जगह 23 साल रखने का फैसला किया गया है.योजना में पहले यह प्रावधान किया गया था कि 21 साल तक की उम्र तक के युवा ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं. रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया, ‘अग्निपथ योजना की शुरुआत के समय सशस्त्र बलों के लिए प्रवेश आयु साढ़े 17 साल से 21 साल निर्धारित की गई थी.Also Read - Train Cancelled List: 'अग्निपथ' योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन की वजह से रेलवे ने रद्द की 30 से ज्यादा ट्रेनें, देखें List

Government grants one-time waiver in the upper age limit for Agnipath scheme by extending it to 23 years from 21 years. The decision has been taken as no recruitment had taken place in the last two years: Defence Ministry

— ANI (@ANI) June 16, 2022