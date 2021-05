COVID-19 vaccine, Sputnik V, corona vaccine, Sputnik V price, INDIA, News: रूस से आयातित (Imported) स्पुतनिक वी ( Sputnik V) COVID19 वैक्सीन भारत में करीब 1000 रुपए की पड़ेगी. इसकी कीमत में तभी कमी आएगी जब इसका उत्‍पादन स्‍थानीय होगा और लोकल सप्‍लाई शुरू हो सकेगी. डॉ. रेड्डीज लैब ने ( Dr. Reddy’s Laboratories) आज रूस से आयातित कोरोना रोधी वैक्‍सीन स्‍पुतनिक वी को हैदराबाद में लॉन्‍च करते हुए कही है. Also Read - Corona Virus In India: फिक्र ना करें-साल के अंत तक सबको लग जाएगी कोरोना वैक्सीन! जानिए सरकार का प्लान

डॉ. रेड्डीज लैब ने एक बयान में कहा है कि स्पुतनिक वी COVID19 वैक्सीन की आयातित डोज़ की कीमत वर्तमान में 948 रुपये+5% जीएसटी प्रति डोज़ है. लोकल सप्लाई शुरू होने पर कीमत कम होने की संभावना है. डॉ. रेड्डीज लैब ने आज रूस से आयातित कोरोना रोधी वैक्‍सीन स्‍पुतनिक वी को हैदराबाद में लॉन्‍च करते हुए एक व्‍यक्ति को इसकी पहली डोज दी है.

First doses of Sputnik V administered in India. Deepak Sapra, Global Head of Custom Pharma Services at Dr Reddy’s Laboratories receives the first jab of the vaccine in Hyderabad: Sputnik V#COVID19 pic.twitter.com/95eOT6gGWR

— ANI (@ANI) May 14, 2021