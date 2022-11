Imran Khan Health Update: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan Shot) पर हुए हमले को विदेश मंत्रालय का भी रिएक्शन आया है. विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता अरिंदर बागची से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब इमरान पर हमले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम मामले पर करीब से नजर रख रहे हैं. उधर, हमले के बाद इमरान खान का भी बयान आया है और उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी.Also Read - Imran Khan Survived Gun Shot: रैली में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लगी गोली, बेनजीर भुट्टो हत्याकांड की याद आई

#WATCH | “It’s a development that just took place. We’re closely keeping an eye on and we’ll continue to monitor ongoing developments,” says MEA Spokesperson Arindam Bagchi on firing on former Pakistan PM Imran Khan’s rally in Wazirabad, Pakistan wherein he too is injured pic.twitter.com/yx5G5f7D9b

— ANI (@ANI) November 3, 2022