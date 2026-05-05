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In Assam Only One Hindu Candidate From The Congress Won While 18 Muslim Candidates Became Mlas

इस राज्य में कांग्रेस का सिर्फ एक हिंदू उम्मीदवार जीता, डेढ़ दर्जन मुस्लिम प्रत्याशी विधायक बने

Assam Election Results: असम में कांग्रेस के 95 फीसदी नवनिर्वाचित विधायक मुस्लिम हैं. सिर्फ एक हिंदू नेता विधायक बन पाए हैं.

(photo credit AI, for representation only)

Assam Election Results: पांच राज्यों से आए विधानसभा चुनाव परिणाम में कांग्रेस के लिए मिले-जुले हैं. खाते में केरलम की जीत की खुशी है तो असम में तीसरी बार सत्ता से दूर जाने का दर्द भी है. इन चुनावों में परिणामों से एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है. असम में कांग्रेस ने जो 19 सीटें जीती हैं, उसमें से 18 सीट मुस्लिम प्रत्याशियों ने जीती हैं.

असम में कांग्रेस की ओर से उतारे गए 20 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 18 विजयी रहे, जो एक उच्च सफलता दर को दर्शाता है. इसके विपरीत, पार्टी द्वारा उतारे गए 79 गैर-मुस्लिम उम्मीदवारों में से केवल एक ही जीत हासिल कर सका. जो दिखाता है कि उसे किस दिशा में काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है.

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असम में कांग्रेस के 18 मुस्लिम विधायक

परबतझोरा- एमडी अशरफुल इस्लाम शेख, गौरीपुर-अब्दुस सोबहान अली सरकार, धुबरी-बेबी बेगम, वीरसिंह जरुआ-वाजेद अली चौधरी, मनकाचार-मोहिबुर रहमान (बप्पी), जलेश्वर-आफताबुद्दीन मुल्ला, गोवालपाड़ा ईस्ट-अबुल कलाम राशिद आलम, श्रीजनग्राम-एमडी. नुरुल इस्लाम, चेंगा-अब्दुर रहीम अहमद, पाकाबेटबाड़ी-जाकिर हुसैन सिकदार, चामरिया-रेकीबुद्दीन अहमद, लहरीघाट-डॉ. आसिफ मोहम्मद नजर, रूपहीहाट-नुरुल हुदा, समागुरी- तंजील हुसैन, सोनाई-अमीनुल हक लस्कर, अलगापुर कटलीचेरा- जुबैर अनाम मजूमदार, करिमगंज नॉर्थ-जाकारिया अहमद और करिमगंज साउथ- अमीनुर राशिद चौधरी.

कांग्रेस के इकलौते हिंदू विधायक डॉ. जय प्रकाश दास हैं, जो नौबेचा से विधायक चुने गए हैं.

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बड़ी बातें

राज्य में सीएम उम्मीदवार गौरव गोगोई भी हार गए

कांग्रेस की सहयोगी पार्टी, रायजोर दल ने दो सीटें जीतीं

रायजोर दल का एक विजयी उम्मदीवार भी मुस्लिम है

सहयोगी दल के दूसरे विधायक अखिल गोगोई हैं

दूसरे राज्यों में कांग्रेस के कितने मुस्लिम प्रत्याशी जीते

एचटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने दूसरे राज्यों में भी मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच शानदार नतीजे दर्ज किए हैं. केरल में, 140 में से 35 मुस्लिम विधायक चुने गए हैं. इनमें से 30 विधायक कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के हैं. कांग्रेस के आठ विधायक मुस्लिम हैं, जबकि UDF की एक प्रमुख सहयोगी पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के सभी 22 विधायक मुस्लिम हैं. पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने दो सीटें जीतीं, दोनों पर ही मुस्लिम उम्मीदवार जीते. तमिलनाडु में कांग्रेस ने दो मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें से एक जीत गया.

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