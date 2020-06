नई दिल्‍ली: चीन से बढ़े तनाव के बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रविवार को सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ लद्दाख की स्थिति को लेकर समीक्षा की और आगे की रणनीति पर जरूरी मंत्रणा की है. इस बैठक में भारतीय बलों को पूर्वी लद्दाख और अन्य सेक्टरों में चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने को कहा गया है. Also Read - चीनी उत्पादों के बहिष्कार के लिए इस्लामी संगठन ने जारी किया फतवा, कहा- हम सेना और सरकार के साथ

रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों और सीडीएस से यह मीटिंग तब की है, जब वे कम रूस की राजधानी में 24 जून को आयोजित होने वाली विक्‍ट्री डे मिलिट्री परेड के आयोजन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं.

सूत्रों ने बताया रक्षा मंत्री की समीक्षा बैठक के बाद कहा कि चीन के साथ लगती सीमा की रक्षा के लिए भारत अब से अगल सामरिक तरीके अपनाएगा. इस मीटिंग में शीर्ष सैन्य अधिकारियों को जमीनी सीमा, हवाई क्षेत्र और रणनीतिक समुद्री मार्गों में चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं. भारतीय बलों को पूर्वी लद्दाख और अन्य सेक्टरों में चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने को कहा गया है.

CDS General Bipin Rawat & the 3 service chiefs met Defence Minister Rajnath Singh today, ahead of his visit to Russia. Situation in Ladakh was reviewed in the meeting.

The Defence Minister will depart tomorrow for Moscow, Russia to witness Victory Day Military Parade on June 24. pic.twitter.com/7jgFXtotBG

