नई दिल्ली: ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम पर कटाक्ष करने के चक्कर में कांग्रेस नेता शशि थरूर को खुद ट्विटर पर उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा, जब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की एक फोटो पोस्ट की और दावा किया कि ये फोटो अमेरिका की है. हालांकि, बाद में उन्होंने साफ किया कि शायद ये फोटो सोवियत रूस की है.

थरूर ने भारत के पहले प्रधानमंत्री और उनकी बेटी की एक फोटो पोस्ट की, जिसमें वह एक खुली कार में बैठे हैं और उनके चारो तरफ भारी भीड़ जमा है. इस पोस्ट पर थरूर को इसलिए भी ट्रोल किया गया क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी की जगह “इंडिया गांधी” लिख दिया था.

Nehru & India Gandhi in the US in 1954. Look at the hugely enthusiastic spontaneous turnout of the American public, without any special PR campaign, NRI crowd management or hyped-up media publicity. pic.twitter.com/aLovXvCyRz

थरूर ने ह्यूस्टन में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रवासी कार्यक्रम पर कटाक्ष करते हुए इस फोटो को पोस्ट करने के साथ लिखा, “अमेरिका में 1954 में नेहरू और इंडिया गांधी. अमेरिकी लोगों की अपने आप उमड़ी अत्यधिक उत्साही भीड़ देखिए, बिना किसी विशेष जनसंपर्क अभियान, एनआरआई भीड़ प्रबंधन या मीडिया प्रचार के.”

I am told this picture (forwarded to me) probably is from a visit to the USSR and not the US. Even if so, it still doesn’t alter the message: the fact is that former PMs also enjoyed popularity abroad. When @narendramodi is honoured, @PMOIndia is honoured; respect is for India. https://t.co/9KQMcR0zTD

