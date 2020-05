नई दिल्लीः तेलंगाना (Telangana) के वारंगल (Warangal) में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे. दरअसल, वारंगल में पिछले सप्ताह एक कुएं से 9 लाशें मिली थीं, कुएं से एक साथ इतनी लाशें मिलने पर पुलिस भी हैरान रह गई थी. जिसके बाद पुलिस ने अपनी छानबीन पूरी करने के बाद एक डरावना खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, ये सभी हत्याएं एक ही पुरुष ने की हैं, वह भी अपना एक जुर्म छुपाने के लिए. पुलिस ने बताया कि, ये सभी हत्याएं एक 26 साल के शख्स ने की हैं. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है. Also Read - बिहार: घर में घुसकर RJD नेता पर हमला, मां, पिता और भाई की हत्या, JDU MLA समेत 4 पर आरोप

बता दें यह मामला पिछले सप्ताह सामने आया था. पहले पुलिस ने इन मामलों को आत्महत्या का मामला समझा था, लेकिन छानबीन में सामने आया कि इन सभी लोगों की हत्या की गई है. पुलिस का दावा है कि, यह एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, जिसे 26 साल के शख्स ने अपना एक जुर्म छुपाने के लिए अंजाम दिया है. दरअसल, इस शख्स ने हाल ही में एक महिला की हत्या कर दी थी. जिसे छुपाने के लिए उसने 9 अन्य लोगों की हत्या कर दी. Also Read - सास ने खाने में नहीं परोसी गर्म चपाती, गुस्‍साए दामाद ने पीट-पीटकर मार डाला

To cover up his lover’s murder, Bihar man kills nine people in Telangana Also Read - लॉकडाउन के बीच सुनसान शहर तो कब्जा करने पहुंचा तेंदुआ, फिर ये हुआ...

