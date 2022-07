देश के कई राज्यों में मानसून काफी सक्रिय है. मानसूनी बारिश के कारण जगह-जगह बाढ़ जैसे हालात हैं और कई निचले इलाकों में पानी भर गया है. गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ में पुल का एक हिस्सा बह गया है. यहां बाढ़ से हालात भयावह हैं. देश के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है.Also Read - महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश का कहर, 4 की मौत, दो जिलों के तीन गांव खाली कराए गए

मौसम विभाग के अनुसार तेलंगाना, विदर्भ, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में आज और कल यानी 11 जुलाई 2022 को भी भारी बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटीय इलाकों में मंगलवार 12 जुलाई को एक बार फिर भारी बारिश का अनुमान जताया है.

