Meghalaya, Assam, Rain, flood,: पूर्वोत्तर में मॉनसून की जोरदार बारिश के बीच असम, मेघालय आदि राज्यों में तेज बारिश से तबाही के मंजर सामने आए हैं. इसके यह दो वीडियो सामने आए हैं. असम मेघालय में लगातार बारिश से बड़ी तबाही सामने आई है. असम के बक्सा में बाढ़ की वजह से सुबनखाटा क्षेत्र में एक पुल ढह गया, जबकि, मेघालय में पूर्वी जयंतिया हिल्स में लगातार भारी बारिश के कारण लुमशनोंग पुलिस थाना सीमा के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-6 पर सड़क के कुछ हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे यातायात बाधित हो गया.

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, असम में लगातार बारिश और दिहिंग नदी का जलस्तर बढ़ने से 15 जून को बक्सा जिले के सुबनखाटा इलाके में एक पुल का हिस्सा गिर गया है.

#WATCH | Assam: Portion of a bridge collapsed in Subankhata area of Baksa district on 15th June as a result of incessant rainfall and rise in water level of Dihing river. pic.twitter.com/TfTqwP5i3m

— ANI (@ANI) June 16, 2022