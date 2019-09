नई दिल्‍ली: राजस्‍थान के राज्‍यपाल की जिम्‍मेदारी से मुक्‍त हुए बीजेपी के सीनियर नेता व यूपी के सीएम कल्‍याण सिंह ने विवादित बाबरी ढांचा ढहाये जाने के मामले में मंगलवार को एक बड़ बयान दिया है. सिंह ने कहा, कोई षड़यंत्र नहीं था, जो भी घटा अप्रत्‍याशित था और अभूतपूर्व था. 6 दिसंबर 1992 को हुए वाकये में ढांचा ढहाना करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का उफान था, जो सदियों से दबी हुईं थी.

पूर्व गवर्नर और यूपी तत्‍कालीन सीएम का यह बयान ऐसे मौके में आया है, जब सीबीआई ने एक दिन पहले ही सोमवार को इस मामले में लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को बाबरी ढांचा ढहाये जाने के मामले में मुकदमे का सामना करने के मकसद से तलब करने के अनुरोध वाली अर्जी दी थी. अर्जी पेश करते हुए सीबीआई ने कहा कि कल्याण सिंह के खिलाफ 1993 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था.

बता दें कि अभी तक कल्याण सिंह आरोपी के रूप में मुकदमे की कार्यवाही में नहीं लाए जा सके थे, क्योंकि उन्हें राज्यपाल होने के नाते संविधान के तहत विशेष अधिकार प्राप्त है.

Former Governor of Rajasthan, Kalyan Singh: There was no conspiracy, what happened was unexpected & unprecedented. The incident of 6th December 1992, in which that structure collapsed was result of an explosion of feelings of crores of Hindus that were suppressed for centuries. pic.twitter.com/Ic6qbga1Bx

— ANI (@ANI) September 10, 2019