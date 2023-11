ICC World Cup Final 2023: भारत की जीत के लिए देशभर में फैला उत्साह, दुआओं का दौर जारी

ICC World Cup Final 2023: क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज यानि रविवार, 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारत-आस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है. इस महा-मुकाबले के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है. वहीं हर भारतवासी दिल से यही प्रार्थना कर रहा है कि भारत फिर से विश्व विजेता बन जाए. क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले यानि वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत के लिए देशभर में दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर चल पड़ा है. इसी कड़ी में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर (Ujjain Mahakaleshwar Mandir) में विश्व कप फाइनल में भारतीय टीम की जीत के लिए पूजा की गई.

#WATCH | Madhya Pradesh: Bhasma Aarti performed in Ujjain Mahakal temple for India’s victory in the ICC World Cup final match against Australia. pic.twitter.com/lemYlYHmLg

