नयी दिल्ली: आजादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर 90 वर्ष पुराने आलीशान संसद भवन पर विशेष रंगबिरंगी रौशनी की गयी है जिससे इस भव्य इमारत की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं. रौशनी से नहाई संसद भवन की इमारत को देखकर ऐसा अहसास हो रहा है, मानों सतरंगी सितारों ने उसे अपने आगोश में ले लिया है.

#WATCH Dynamic Facade Lighting of the Parliament House Estate. #IndependenceDay2019 pic.twitter.com/XxN4yLHfBd

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी में संसद भवन की नयी रोशनी का उद्घाटन किया. इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राजनीजिक दलों के सांसद भी मौजूद थे. संसद के कर्मचारी भी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे. नयी रोशनी व्यवस्था संसद भवन के बाहरी हिस्से में लगायी गयी है और इससे इमारत की भव्यता प्रदर्शित होती है.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Dynamic Facade Lighting of the Parliament House Estate. pic.twitter.com/xEmWm8kw8W

— ANI (@ANI) August 13, 2019