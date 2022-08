Independence Day 2022: 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टचार से लेकर परिवारवाद और भाई-भतीजावाद तक जिक्र कर विपक्ष पर तंज कसा. मोदी ने कहा कि देश के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं. पहली-परिवारवाद और दूसरी भ्रष्टाचार. इससे निपटने की सख्त जरुरत है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है. उन्होंने कहा कि जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं.दुर्भाग्य से राजनीति में भाई-भतीजावाद का बोलबाला है. इससे देश की प्रतिभा को नुकसान होता है. अगर हम समय रहते नहीं चेते तो यह भविष्य में बड़ा रुप ले सकता है. पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि एक वे लोग हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं है वहीं, दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिनके पास चोरी का धन रखने के लिए जगह नहीं है. यह बात ठीक नहीं है.Also Read - Har Ghar Tiranga: तिरंगा देख नहीं सकती ये स्कूली बच्ची, मगर देशभक्ति ऐसी हर कोई सलाम करेगा | देखिए Video

नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग पिछली सरकारों में देश को लूटकर भाग गए हम उनकी संपत्तियां ज़ब्त करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं. हमारी कोशिश है कि जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लौटाना पड़े वो स्थिति हम पैदा कर रहे हैं.हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं.

#WATCH PM Narendra Modi calls for a decisive fight against corruption and 'Parivaarwaad' during his Independence Day speech #IndiaAt75 pic.twitter.com/5xvdSaz4wm

— ANI (@ANI) August 15, 2022