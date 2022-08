Independence Day 2022: दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति का सम्मान करने के लिए लोगों से अपील की. पीएम मोदी ने कहा कि भाषा और आचरण से हम ऐसा कुछ न करें जिससे महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचे. पीएम मोदी ने कहा कि भारत की तरक्की के लिए महिलाओं का सम्मान जरूरी है. प्रधानमंत्री ने ‘नारी शक्ति’ का समर्थन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हम ऐसा कुछ न करें जो महिलाओं के सम्मान को कम करता हो. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘हमारे आचरण में विकृति आ गयी है और हम कभी-कभी महिलाओं का अपमान करते हैं. क्या हम अपने व्यवहार और मूल्यों में इससे छुटकारा पाने का संकल्प ले सकते हैं.Also Read - Narendra Modi Speech Live: दुनिया के सामने PM Modi ने किया सनातन सभ्यता का प्रचार, कंकर में शंकर की कही बात | Watch Video

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर मेरे मन में एक पीड़ा है जिसे मैं आपके लोगों के सामने कह रहा है. यह पीड़ा अगर देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा. देश में किसी न किसी वजह से हो रहे महिलाओं का अपमान ठीक नहीं है. इसे हम सभी को रोकना चाहिए. पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं का गौरव राष्ट्र के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है. यह सामर्थ्य मैं देख रहा हूं. Also Read - Independence Day 2022: केवल ताकतवर लोग ही क्षमा कर सकते हैं, यहां पढ़ें स्वतंत्रता सेनानियों के चर्चित कोट्स

#WATCH PM Narendra Modi gives a powerful message to the nation to take a pledge to stop disrespecting women#IndiaAt75 pic.twitter.com/G92Z2hOVA6

