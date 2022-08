Independence Day 2022: आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर देश ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मना रहा है. स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. लाल किले के आसपास बहुस्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है. लाल किले (Red Fort) के आसपास 10,000 से ज्यादा कर्मियों को तैनात किया गया है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे.Also Read - उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा- हमें आज़ादी मुश्किल से मिली, वीर सेनानियों को याद करने का मौका

लाल किले पर चेहरे से पहचान करने वाली प्रणाली युक्त कैमरों से लेकर बहु स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है. साथ में 400 से ज्यादा पतंगबाज़ों और पतंग पकड़ने वालों को तैनात किया गया है. सुरक्षा बल ऐतिहासिक किले की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं जहां करीब सात हजार लोग कार्यक्रम के लिए जुटेंगे. दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को आनंद विहार अंतरराज्यीय बस टर्मिनस से 2,200 से ज्यादा कारतूस बरामद किए थे और इस बाबत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस IED का पता लगाने के लिए व्यापक जांच कर रही है. पुलिस कर्मियों को योजना के तहत पर्याप्त सुरक्षा, प्रशिक्षण और तैनाती के बारे में जानकारी दे दी गई है. Also Read - स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा- विविधताओं से भरा है भारत, लोकतंत्र की जड़ें हुईं मजबूत

Delhi | More than 10,000 forces have been deployed for #IndependenceDay celebrations. Over 1,000 cameras have been installed. We have carried out many checkings incl door-to-door verifications & anti-terror drills in the last 2-3 months: DCP North Sagar Singh Kalsi pic.twitter.com/P4Cy2YfYFm

विशेष पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) दीपेंद्र पाठक ने बताया था कि दिल्ली में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 पहले ही लगा दी गई है. 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच लाल किले पर कार्यक्रम समाप्त होने तक कोई भी पतंग, गुब्बारा या चीनी कंदील उड़ाता हुआ पाया गया तो उसे दंडित किया जाएगा. पाठक ने कहा, ‘अहम स्थानों पर जरूरी उपकरणों के साथ पतंग पकड़ने वालों को तैनात किया गया है और उनका काम यह सुनिश्वित करना है कि कार्यक्रम स्थल पर पतंग, गुब्बारा और चीनी कंदील न पहुंचे.’ उन्होंने कहा कि ड्रोन के खतरे को देखते हुए राडर तैनात किए जाएंगे.

वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान मंच के निकट एक पतंग आकर गिरी थी. हालांकि प्रधानमंत्री ने अपना भाषण जारी रखा था. पुलिस ने उत्तर, मध्य और नई दिल्ली जिलों में हवाई वस्तुओं पर लगाम लगाने के लिए उन्नत किस्म के करीब 1,000 कैमरे लगाए हैं. ये कैमरे लाल किले तक जाने वाले वीवीआईपी मार्ग पर भी नजर रखने में मदद करेंगे.

#WATCH | The counter-drone system developed by DRDO has been deployed near the Red Fort area in the national capital to tackle any potential threat from small drones. The system can detect and deactivate drones of any size within a radius of around 4 km: DRDO officials pic.twitter.com/G9UUD6i9YU

