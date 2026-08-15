15 अगस्त 2026: नोएडा से दिल्ली आज संभलकर- DND, चिल्ला और कालिंदी कुंज पर ट्रैफिक डायवर्जन

दिल्ली से लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह और परेड के मद्देनजर यूपी से दिल्ली की ओर जाने वाले ट्रैफिक का सीधे एंट्री नहीं मिल रही है. दोनों राज्यों की ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए खास रूट तय किए हैं.

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नोएडा से अक्षरधाम (दिल्ली) की ओर जाने वाला रास्ता @PTI

भारी हों या हल्के- सभी कमर्शियल वाहनों को नो-एंट्री

आज नोएडा से दिल्ली के लिए वैकल्पिक रूट का लेना होगा सहारा

मेडिकल और अग्निशमन इमर्जेंसी वाहनों को छूट

ईस्टर्न पेरीफेरल और परी चौक से भी डायवर्ट होंगे रूट

नई दिल्ली में आज 80 वें स्वतंत्रता दिवस का सेलीब्रेशन शुरू हो गया है. ऐसे में पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा से दिल्ली को जोड़ने वाले रास्तों पर सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम है. राज्यों की पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस ने कई नाके बनाए हैं. दिल्ली में सुबह से ही स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम जारी रहने तक कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक है. यह रोक बीती रात 10 बजे (14 अगस्त) से ही 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा.

इस बीच नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों की बात करें तो गौतमबुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही इसकी अडवाइजरी जारी की है. इस दौरान चिल्ला रेड लाइट, डीएनडी, कालिंदी कुंज पर ट्रै फिक की आवाजाही पर रोक होगी. ट्रैफिक पुलिस ने इस दौरान नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाले भारी, मध्यम और हल्के कमर्शियल वाहनों के साथ-साथ यात्री बसों का दिल्ली में प्रवेश वर्जित है.

ट्रैफिक पुलिस ने इस दौरान बताए गए वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करने की अपील की है. हालांकि इस दौरान मेडिकल इमरजेंसी और अग्निशमन सेवा से जुड़े आपातकालीन वाहनों को आने-जाने की छूट रहेगी. गौतमबुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही इस मामले में विज्ञप्ति जारी कर दी है.

इन रास्तों पर रहेगा डायवर्जन

1. चिल्ला बॉर्डर: चिल्ला रेड लाइट से दिल्ली जाने वाले वाहनों को यू-टर्न कर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के रास्ते ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की ओर भेजा जाएगा.

2. डीएनडी बॉर्डर: डीएनडी से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों को डीएनडी टोल प्लाजा से यू-टर्न कराया जाएगा. इसके बाद वाहन नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से होते हुए ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की ओर जाएंगे.

3. कालिंदी कुंज बॉर्डर: कालिंदी कुंज से दिल्ली जाने वाले वाहनों को यमुना नदी से पहले अंडरपास तिराहा से डायवर्ट किया जाएगा. यहां से वाहन नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और फिर ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की ओर जाएंगे.

4. यमुना एक्सप्रेसवे: यमुना एक्सप्रेसवे से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे होते हुए दिल्ली जाने वाले वाहनों को जीरो प्वाइंट से परी चौक, पी-3, कासना और सिरसा होते हुए ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की ओर भेजा जाएगा.

5. परी चौक: परी चौक से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के रास्ते दिल्ली जाने वाले वाहनों को पी-3, कासना और सिरसा होते हुए ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की ओर डायवर्ट किया जाएगा.

6. वैकल्पिक मार्ग: यमुना एक्सप्रेसवे से दिल्ली जाने वाले वाहनों को फ्लैदा कट, रबूपुरा सर्विस रोड, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय और पुस्ता तिराहा होते हुए सीपीएल चौक से कासना की ओर भेजा जाएगा. यहां से वाहन ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर निकल सकेंगे.