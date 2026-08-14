वंदे मातरम् से तोपों की सलामी तक... लाल किले पर बदलेगा 15 अगस्त का जश्न, पहली बार होंगे ये 5 काम

लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन शनिवार सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा. वंदे मातरम से शुरुआत होगी. फिर राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा. इसके बाद राष्ट्रगान होगा. फिर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/independence-day-2026-celebration-red-fort-pm-narendra-modi-address-to-nation-vande-mataram-8501897/ Copy

इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम ‘युवा शक्ति फॉर विकसित भारत@2047’ रखी गई है. (PTI)

Independence Day 2026: देश शनिवार (15 अगस्त 2026) को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे. हर साल की तरह इस बार भी तिरंगा फहराया जाएगा, 21 तोपों की सलामी होगी और प्रधानमंत्री देश के नाम संदेश देंगे. इस बार का स्वतंत्रता दिवस समारोह कई मायनों में अलग और ऐतिहासिक होने वाला है.

इस साल के स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य फोकस ‘वंदे मातरम के 150 साल’ और ‘विकसित भारत की युवा शक्ति’ पर है. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि लाल किले पर पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ‘वंदे मातरम्’ का सामूहिक गायन होगा. इसके बाद राष्ट्रगान होगा.

आइए जानते हैं इसपर शनिवार (15 अगस्त) को लाल किले पर कैसा होगा आजादी का जश्न? दिल्ली में कैसी होगी सुरक्षा व्यवस्था? लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार होंगी कौन-कौन सी चीजें:-

लाल किले पर कितने बजे शुरू होगा स्वतंत्रता दिवस समारोह?

लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन शनिवार सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा. वंदे मातरम से शुरुआत होगी. फिर राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा. इसके बाद राष्ट्रगान होगा. फिर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे.

1. पहली बार लाल किले पर गूंजेगा ‘वंदे मातरम्’

2026 के स्वतंत्रता दिवस समारोह की सबसे बड़ी खासियत ‘वंदे मातरम्’ है. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, लाल किले की प्राचीर से होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार ‘वंदे मातरम्’ गाया जाएगा. प्रधानमंत्री के तिरंगा फहराने के बाद सेना का बैंड ‘वंदे मातरम्’ की धुन बजाएगा और लाल किले में मौजूद लोग इसका सामूहिक गायन करेंगे. इसके बाद राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ होगा. राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था. यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2026 में ‘वंदे मातरम्’ की विरासत के 150 साल पूरे हो रहे हैं. स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में यह गीत राष्ट्रवादी भावना और अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा था.

आजादी के वक्त भारत के पास कितने रुपये थे? कैसी थी देश की पहली अर्थव्यवस्था? जानिए 1947 की पूरी कहानी

2. ‘युवा शक्ति’ होगी समारोह के केंद्र में

इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवाओं को विशेष स्थान दिया गया है. समारोह की थीम ‘युवा शक्ति फॉर विकसित भारत@2047’ रखी गई है. इसका मकसद 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की भूमिका को सामने लाना है. समारोह में युवा इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, स्किल डेवलपमेंट से जुड़े युवाओं और ‘My Bharat’ से जुड़े प्रतिभागियों को विशेष रूप से शामिल किया गया है.

3. 2,500 NCC कैडेट बनाएंगे ‘वंदे मातरम्’ की आकृति

समारोह में करीब 2,500 NCC कैडेट और My Bharat वॉलंटियर्स हिस्सा लेंगे. इनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होंगे. इन युवाओं को लाल किले के सामने ज्ञानपथ पर इस तरह बैठाया जाएगा कि वे ‘वंदे मातरम्’ शब्द की आकृति बनाते नजर आएंगे. इसके साथ ‘Viksit Bharat@2047’ थीम को भी प्रदर्शित किया जाएगा. यह आयोजन समारोह में युवाओं की भागीदारी को सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि दृश्य रूप से भी प्रमुख बनाएगा.

4. करीब 5,000 खास मेहमान बनेंगे समारोह का हिस्सा

इस बार लाल किले पर होने वाले समारोह में लगभग 5,000 विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया है. खास बात यह है कि इनमें समाज के अलग-अलग वर्गों से जुड़े लोग शामिल हैं. इनमें महिला उद्यमी, स्ट्रीट वेंडर्स, स्वच्छता कर्मचारी, मेट्रो कर्मचारी, युवा इनोवेटर्स, वैज्ञानिक, स्टार्टअप से जुड़े लोग, PM कौशल विकास योजना के लाभार्थी, कारीगर, किसान, स्वास्थ्यकर्मी और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बेहतर प्रदर्शन करने वाले लाभार्थी शामिल हैं. इसके अलावा देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1,500 से ज्यादा लोग पारंपरिक परिधानों में समारोह देखने पहुंचेंगे.

आजादी के 80वें साल में कहां खड़े हैं भारत और पाकिस्तान? जमीन से अंतरिक्ष तक… किसमें कितना दम

5. तिरंगे के साथ होगा 21 तोपों की सलामी का तालमेल

स्वतंत्रता दिवस समारोह की पारंपरिक 21 तोपों की सलामी इस बार भी होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, उसी समय 21-गन सैल्यूट होगा. इसकी जिम्मेदारी भारतीय सेना की 1721 फील्ड बैटरी (सेरेमोनियल) के गनर्स के पास होगी. इस दौरान स्वदेशी 105mm लाइट फील्ड गन्स का इस्तेमाल किया जाएगा. ध्वजारोहण के समय सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टुकड़ी राष्ट्रीय सलामी भी देगी.

हेलिकॉप्टरों से होगी फूलों की बारिश

तिरंगा फहराए जाने के बाद समारोह में एक और खास दृश्य देखने को मिलेगा. भारतीय वायुसेना के दो Mi-17 हेलिकॉप्टर समारोह स्थल के ऊपर से फूलों की पंखुड़ियों की बारिश करेंगे. इनमें से एक हेलिकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज लेकर उड़ान भरेगा, जबकि दूसरे पर ‘वंदे मातरम्’ का झंडा होगा. इसके बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे.

समारोह के बाद भी दिखेगा ‘युवा शक्ति’ का रंग

प्रधानमंत्री के भाषण के बाद NCC कैडेट और My Bharat वॉलंटियर्स एक बार फिर ‘वंदे मातरम्’ का गायन करेंगे. इसके बाद राष्ट्रगान होगा. स्वतंत्रता दिवस का जश्न सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा. देशभर में 343 प्रमुख स्थानों पर बैंड प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं.

Independence Day Wishes 2026: 15 अगस्त के मौके पर अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को भेजें ये 6 प्यारे-प्यारे देशभक्ति संदेश!

इनमें सेना, नौसेना, वायुसेना, भारतीय तटरक्षक, NCC, CRPF, ITBP, CISF, SSB, BSF, RPF, असम राइफल्स और अन्य सुरक्षा बलों के बैंड शामिल होंगे. इन कार्यक्रमों में आम लोग भी शामिल हो सकेंगे.

आम लोगों के लिए भी खास इंतजाम

लाल किले पर आने वाले लोगों की सुविधा के लिए 25 क्लोक रूम बनाए गए हैं. 200 वॉलंटियर्स लोगों की मदद करेंगे. जरूरतमंद लोगों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा भी उपलब्ध होगी.इस बार समारोह में बैठने वाले अलग-अलग एनक्लोजर के नाम भारत की प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं. इनमें चिल्का, लोकटक, वुलर, पांगोंग त्सो, पुष्कर, वेंबनाड, डलपत सागर, हुसैन सागर और कंकरिया जैसी झीलों के नाम शामिल हैं.

कैसी होगी सुरक्षा व्यवस्था?

स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर इस ऐतिहासिक स्मारक पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पुलिस ने बहुस्तरीय ‘आतंकवाद-रोधी प्रतिक्रिया’ योजना तैयार करने के साथ-साथ AI बेस्ड 1,000 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए हैं. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. सुरक्षा एजेंसियों ने समारोह के दौरान बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ ‘मॉक ड्रिल’ भी की है.

उत्तर दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (DCP) राजा बांठिया ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया, ‘‘पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी में हुई घटनाओं के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इस बात पर खास तवज्जो दी गई है कि समारोह में शामिल होने वाले लोगों को कम से कम असुविधा हो.’’

बांठिया ने कहा, ‘‘पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार हमारे पास व्यापक सुरक्षा इंतजाम हैं.’’

Independence Day 2026: 1947 के रेडियो से 2026 के AI तक! 79 साल में ऐसे बदल गई भारत की Technology, देखकर रह जाएंगे हैरान