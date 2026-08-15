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Independence Day 2026 Live: देश मना रहा 80वां स्वतंत्रता दिवस, पीएम मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा, संबोधन शुरू

India Independence Day 2026 Live Updates (भारत स्वतंत्रता दिवस 2026 समारोह लाइव अपडेट्स): देश शनिवार को 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. पहली बार लाल किले से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गान होगा.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: August 15, 2026, 7:38 AM IST
Independence Day 2026 Live: देश मना रहा 80वां स्वतंत्रता दिवस, पीएम मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा, संबोधन शुरू
आज देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. (photo credit, AI, for representation only)

Independence Day 2026 Live: देश आज शनिवार को 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश के साथ मना रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी लगातार 13वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराएंगे. यह जश्न खास है क्योंकि इस बार राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम् के 150 साल पूरे हो गए हैं. पहली बार वंदेमातरम् गीत लाल किले की प्राचीर से गाया जाएगा. इस दौरान करीब 1000 से ज्यादा कैमरे निगरानी के लिए लगाए गए हैं. वे एआई तकनीक से लैस हैं.

बारिश की भी संभावना

मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में शनिवार को हल्की बारिश हो सकती है. यह भी बताया गया है कि 15 अगस्त को लाल किले के इलाके में आसमान में बादल छाए रहेंगे. अनुमान है कि दिल्ली में दोपहर से शाम के बीच भी करीब 3 मिमी बारिश हो सकती है.

और पढ़ें: वंदे मातरम् से तोपों की सलामी तक... लाल किले पर बदलेगा 15 अगस्त का जश्न, पहली बार होंगे ये 5 काम

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  • Aug 15, 2026 7:36 AM IST

    India Independence Day 2026 Live Updates: पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहरा दिया है.

  • Aug 15, 2026 7:36 AM IST

    India Independence Day 2026 Live Updates: 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित लालकिले से एक नया इतिहास रचा गया है. लालकिले की प्राचीर के सामने ज्ञानपथ पर ‘वंदे मातरम’ की आकृति बनाई गई. सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेटों के अलावा ‘मेरा भारत’ के स्वयंसेवकों समेत कुल 2,500 लड़के और लड़कियों ने मिलकर यह आकृति बनाई है.

  • Aug 15, 2026 7:31 AM IST

    India Independence Day 2026 Live Updates: देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इतिहास में पहली बार राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ का पूर्ण स्वरूप प्रस्तुत किया जाएगा. गीत की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले इस विशेष आयोजन में इसके सभी छह छंदों का गायन किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित समारोह में ‘वंदे मातरम’ का गायन राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ से पहले होगा.

  • Aug 15, 2026 7:30 AM IST

  • Aug 15, 2026 7:14 AM IST

  • Aug 15, 2026 6:41 AM IST

  • Aug 15, 2026 6:35 AM IST

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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