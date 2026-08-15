Independence Day 2026 Live: देश मना रहा 80वां स्वतंत्रता दिवस, पीएम मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा, संबोधन शुरू

Independence Day 2026 Live: देश आज शनिवार को 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश के साथ मना रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी लगातार 13वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराएंगे. यह जश्न खास है क्योंकि इस बार राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम् के 150 साल पूरे हो गए हैं. पहली बार वंदेमातरम् गीत लाल किले की प्राचीर से गाया जाएगा. इस दौरान करीब 1000 से ज्यादा कैमरे निगरानी के लिए लगाए गए हैं. वे एआई तकनीक से लैस हैं.
मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में शनिवार को हल्की बारिश हो सकती है. यह भी बताया गया है कि 15 अगस्त को लाल किले के इलाके में आसमान में बादल छाए रहेंगे. अनुमान है कि दिल्ली में दोपहर से शाम के बीच भी करीब 3 मिमी बारिश हो सकती है.
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