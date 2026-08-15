तनाव भरे अतीत से बाहर निकला श्रीनगर का लाल चौक, 15 अगस्त के मौके पर सड़कों पर दिखी पर्यटकों की रौनक

Independence Day 2026: श्रीनगर का ऐतिहासिक लाल चौक इस बार स्वतंत्रता दिवस पर पूरी तरह अलग रंग में नजर आया. शनिवार को यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे और घंटाघर के सामने 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया. पूरा इलाका तिरंगे से सजा हुआ था और देशभक्ति के नारों से गूंज रहा था. कभी तनाव और अलगाववादी गतिविधियों की वजह से चर्चा में रहने वाला लाल चौक अब पर्यटकों की चहल-पहल से भरा नजर आया. प्रशासन की ओर से भी लोगों के लिए खास इंतजाम किए गए थे. यहां सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए थे, जहां लोग तस्वीरें लेते दिखे.
मुंबई से कश्मीर घूमने पहुंचीं नेत्रा गुर्जर के लिए लाल चौक की यह यात्रा खास रही. उन्होंने बताया कि वह पहली बार कश्मीर आई हैं और करीब सात दिनों से घाटी में घूम रही हैं. स्वतंत्रता दिवस पर लाल चौक पहुंचना उनके परिवार के लिए खास अनुभव रहा. नेत्रा ने कहा कि उनका परिवार यहां का माहौल करीब से देखना चाहता था और उन्हें बिल्कुल निराशा नहीं हुई. उन्होंने बताया कि कश्मीर आने से पहले उनके मन में सुरक्षा को लेकर डर था, लेकिन यहां पहुंचने के बाद वह डर पूरी तरह खत्म हो गया. उन्हें यहां का माहौल अच्छा और सुरक्षित लगा.
नेत्रा ने कहा कि कश्मीर पहले की तुलना में काफी बदल गया है. उनके मुताबिक, यहां आने से पहले उन्होंने सुरक्षा को लेकर कई तरह की बातें सुनी थीं, लेकिन जमीन पर उन्हें स्थिति अलग नजर आई. उन्होंने कहा कि उन्हें यहां सुरक्षित महसूस हुआ और बुनियादी सुविधाएं भी अच्छी लगीं. पुणे से आईं एक अन्य पर्यटक आयशा शेख ने भी लाल चौक पहुंचने को अपने लिए सपने जैसा बताया. उन्होंने कहा कि कश्मीर आने वाले लोगों के लिए लाल चौक देखना खास अनुभव है. आयशा ने यह भी कहा कि मीडिया में कश्मीर की सुरक्षा को लेकर कई तरह की बातें सुनने को मिलती थीं, लेकिन यहां उन्हें वैसा माहौल महसूस नहीं हुआ.
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल चौक पर देशभक्ति का माहौल भी देखने को मिला. पर्यटकों के बीच ‘वंदे मातरम्’ के नारे लगाए गए. आयशा शेख ने कहा कि इस पल ने उन्हें गर्व से भर दिया. उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को बांटने वाली बातों पर ध्यान देने के बजाय देश के साथ जुड़कर आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने खुद को भारतीय बताते हुए कहा कि उन्हें अपने देश पर गर्व है. उनके मुताबिक, कश्मीर में उन्हें स्थानीय लोगों का व्यवहार अच्छा लगा और पर्यटकों के प्रति सहयोग भी देखने को मिला. इस दौरान लाल चौक पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती रही.
गुजरात के अहमदाबाद से पहुंचे पर्यटक सूरज भट्ट भी लाल चौक के बदले माहौल को देखकर खुश नजर आए. वह चौथी बार कश्मीर घूमने आए हैं. उन्होंने बताया कि इस बार लाल चौक पर काफी भीड़ है और पूरे इलाके में उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रशासन ने लोगों के लिए कई इंतजाम किए थे, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके. लाल चौक पर तिरंगे, सेल्फी पॉइंट और देशभक्ति के नारों के बीच लोगों ने तस्वीरें खिंचवाईं. पर्यटकों के मुताबिक, इस बार श्रीनगर का यह ऐतिहासिक चौराहा उन्हें पहले के मुकाबले काफी अलग और ज्यादा खुशनुमा नजर आया.
(इनपुट: PTI/भाषा)
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