नई दिल्ली: 17वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हो गया. लगभग एक महीने तक चलने वाले लोकसभा सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई. इस दौरान कई सांसदों ने संसद में ‘जय श्रीराम’ के नारे लगा दिए. इसे लेकर तेलुगू फिल्मों की एक्ट्रेस रहीं नवनिर्वाचित सांसद नवनीत कौर राना प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

एक्टिंग छोड़ राजनीति में आकर सांसद बनने वालीं नवनीत कौर राना ने कहा कि इस तरह के नारों के लिए ये ठीक जगह नहीं है. इसके लिए मंदिर ठीक जगह है. नवनीत ने कहा कि सभी भगवान एक समान हैं. वहां (संसद में) किसी एक का इस तरह से नाम नहीं लिया जा सकता है. ये गलत है.

Navneet Kaur Rana, independent MP from Amravati (Maharashtra) on slogans of ‘Jai Sri Ram’ raised in Parliament when members were taking oath: This is not the right place, temples are there for it. All gods are same but targeting someone and taking that name, it’s wrong. pic.twitter.com/ECrrtduuB7

— ANI (@ANI) June 17, 2019