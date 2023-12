INDIA गठबंधन के PM चेहरे को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा- 'राहुल गांधी की भूमिका…' | VIDEO

India Bloc PM Face: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया (INDI Alliance) के प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है. उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया का पीएम उम्मीदवार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तय किया जाएगा. ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस के बीच तीन-तरफा गठबंधन निश्चित रूप से संभव है.

19 दिसंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर उन्होंने कहा मुझे लगता है कि सभी साथ होंगे, इस (सीट बंटवारे) मामले पर चर्चा का अवसर है. कल इस पर विस्तार से चर्चा करने का बहुत अच्छा मौका है. ज्यादातर राजनीतिक दल एक-एक सीट बंटवारे पर सहमत होंगे. हो सकता है कि एक या दो सहमत न हों, मेरा कोई आदर्श वाक्य या विरोध नहीं है.

#WATCH | On Congress leader Rahul Gandhi, West Bengal CM Mamata Banerjee says, “It is after the election everyone will decide (PM candidate).”

When asked if Congress consulted her over Rahul Gandhi’s role, she says, “…I cannot say about any other party…” pic.twitter.com/h1BIVi4T1G

— ANI (@ANI) December 18, 2023