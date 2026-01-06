By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
पाकिस्तान के दरिया पर बढ़ेगा दबाव, जानें कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे भारत के 4 चिनाब हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट
Chenab Hydropower Projects: अधिकारियों को दिसंबर 2026 तक पाकल दुल और किरू प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्देश दिया गया है.
Chenab Hydropower Projects: केंद्र ने चिनाब नदी प्रणाली पर चार प्रमुख पनबिजली परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं. अधिकारियों को दिसंबर 2026 तक पाकल दुल और किरू परियोजनाओं (Pakal Dul and Kiru project) को शुरू करने को कहा है. इसके बाद मार्च 2028 तक क्वार परियोजना (Kwar project) को पूरा करने और रतले बांध (Ratle dam) पर निर्माण में तेजी लाने पर जोर दिया जाएगा.
मनोहर लाल खट्टर का आदेश
नेटवर्क 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से दो दिवसीय ज़मीनी निरीक्षण के बाद उठाया गया है. उन्होंने जम्मू और कश्मीर में कई बांध स्थलों पर प्रगति की समीक्षा की. मनोहर लाल खट्टर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अब समय-सीमा का सख्ती से पालन किया जाएगा.
पाकिस्तान पानी के लिए भारत पर निर्भर
बता दें कि एक निचला नदी तटवर्ती देश होने के नाते, पाकिस्तान पानी के लिए भारत-नियंत्रित नदियों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है. खासकर झेलम और चिनाब जो जम्मू और कश्मीर से होकर बहती हैं. दस में से नौ पाकिस्तानी उस पानी पर निर्भर हैं जो पहले भारतीय इलाके से होकर बहता है.
चिनाब नदी प्रणाली पर हाइड्रो प्रोजेक्ट के मायने
विशेषज्ञों के मुताबिक दांव पर सिर्फ बिजली उत्पादन से कहीं ज़्यादा है. चिनाब सिंधु बेसिन पाकिस्तान की जीवनरेखा है. पाकिस्तान का लगभग तीन-चौथाई पानी पश्चिमी नदियों से आता है जो भारत से पाकिस्तान में बहती हैं. पाकिस्तान की 90 प्रतिशत से ज़्यादा खेती इसी बेसिन पर निर्भर है, और इसके बांधों और नहरों का लगभग पूरा नेटवर्क इसी के आसपास बना है.
पाकल दुल हाइड्रोपावर
इन प्रोजेक्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण किश्तवाड़ में पाकल दुल हाइड्रोपावरप्रोजेक्ट है. 1,000 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट चिनाब बेसिन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और 167 मीटर की ऊंचाई के साथ यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है.
