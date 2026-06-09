'कश्मीरियों के नरसंहार का देना होगा हिसाब...' PoK में हिंसा पर भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़

भारत की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब PoK में विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की खबर है. भारत ने इस घटना को केवल कानून-व्यवस्था का मामला मानने से इनकार किया है. विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह PoK में लंबे समय से चल रहे असंतोष का नतीजा है.

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पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में प्रदर्शनकारियों पर हुई गोलीबारी और हिंसा को लेकर भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PoK में कश्मीरियों के खिलाफ हुई बर्बर कार्रवाई पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने की कोशिश है. इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा.

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से PoK के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और बुनियादी अधिकारों को दबाने की कोशिश करता रहा है. भारत का आरोप है कि वहां के लोगों को राजनीतिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्थिक अवसरों से वंचित रखा गया है. भारत सरकार ने ये भी कहा कि जब भी स्थानीय लोग अपने अधिकारों की मांग करते हैं, उन्हें बल प्रयोग और दमन का सामना करना पड़ता है.

#WATCH | Delhi | MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, “As we have stated earlier, if any foreign national residing in India is doing so legally, then any action taken against them will be in accordance with our existing laws. About some people being in ‘no-man’s-land’,… pic.twitter.com/GERdJQCwfg — ANI (@ANI) June 9, 2026

विदेश मंत्रालय ने और क्या कहा?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “हम पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देख रहे हैं. यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का एक हताशा-पूर्ण प्रयास है. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हैं, जिसमें कई प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं. हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा.”

PoK में कब हुई हिंसा?

न्यूज एजेंस PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच 8 जून को हिंसा भड़की. यह हिंसा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) और क्षेत्रीय सरकार के बीच चल रहे विवाद के दौरान हुई. हिंसक झड़पों में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया है.

क्यों हुई हिंसा?

PoK में JAAC और सरकार के बीच विधानसभा की 12 रिजर्व सीटों को लेकर विवाद चल रहा है. ये सीटें उन शरणार्थियों के लिए रिजर्व हैं, जो जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में जाकर बसे थे. JAAC इन सीटों को खत्म करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है.

PoK में 27 जुलाई को चुनाव

गिलगित-बाल्टिस्तान के बाद 27 जुलाई को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे. बता दें कि PoK की विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं. इनमें से 45 सीटों पर सीधे चुनाव होता है, जबकि 8 सीटें महिलाओं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स और धार्मिक विद्वानों के लिए रिजर्व हैं. PoK में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है.

2021 में हुए चुनावों में इमरान खान की पार्टी को मिली जीत

इससे पहले 2021 में PoK विधानसभा चुनाव में इमरान खान की पार्टी (PTI) ने 45 में से 25 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी. इसके बाद सरदार अब्दुल कय्यूम नियाजी प्रधानमंत्री बने. अप्रैल 2022 में इमरान खान की सरकार गिर गई. इसके बाद PoK में भी अस्थिरता का माहौल हो गया.

फिर उठा कश्मीर मुद्दा

इस घटनाक्रम ने भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को केंद्र में ला दिया है. हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब देते हुए दोहराया था कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा. भारत का कहना है कि पाकिस्तान को पहले अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में लोकतांत्रिक अधिकारों और मानवाधिकारों की स्थिति सुधारने पर ध्यान देना चाहिए.

PoK में बढ़ता असंतोष पाकिस्तान के लिए भी चुनौती

PoK में बढ़ता असंतोष पाकिस्तान के लिए नई चुनौती बन सकता है. आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और स्थानीय लोगों की नाराजगी ने वहां हालात को और जटिल बना दिया है. अगर इन मुद्दों का समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले समय में विरोध प्रदर्शनों का दायरा और बढ़ सकता है.