India, vaccination ,Dr Mansukh Mandaviya , COVID19: भारत ने अपनी वयस्क आबादी के 90 फीसदी टीकाकरण की उपलब्धि हासिल की है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने आज रविवार को यह घोषणा की है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करते हुए आज लिखा है. ”क्या असाधारण कारनामा है!

पीएम के साथ @NarendraModi जी का सबका साथ का मंत्र, सबका प्रयास, भारत अपनी 90% वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण प्राप्त करता है. जाने के लिए रास्ता! हम एक साथ महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे!

#COVID19 | India achieves complete vaccination of 90% of its adult population, Union Health Minister Dr Mansukh Mandaviya announces pic.twitter.com/DyfSYDbGQR

