  • Hindi
  • India Hindi
  • India Advises Officials Families To Return Home Ahead Of Bangladesh Elections

क्या बांग्लादेश से उठ गया भारत का भरोसा? चुनाव से पहले क्यों डिप्लोमैट्स के परिवारों को बुला रहा वापस, जानें

बांग्लादेश में चुनाव से पहले सुरक्षा हालात को देखते हुए भारत ने एहतियातन अपने डिप्लोमैट्स के परिवारों को वापस बुलाने की सलाह दी है, हालांकि दूतावास काम करता रहेगा.

Published date india.com Published: January 20, 2026 11:05 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
क्या बांग्लादेश से उठ गया भारत का भरोसा? चुनाव से पहले क्यों डिप्लोमैट्स के परिवारों को बुला रहा वापस, जानें

बांग्लादेश में होने वाले संसदीय चुनावों से पहले भारत ने एक अहम और एहतियाती फैसला लिया है. मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश में तैनात अपने अधिकारियों और राजनयिकों के परिवारों को स्वदेश लौटने की सलाह दी है. इस फैसले के बाद कूटनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या भारत को पड़ोसी देश की स्थिति को लेकर चिंता है.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह फैसला पूरी तरह से एहतियात के तौर पर लिया गया है. भारत ने साफ किया है कि ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग और देश के अन्य भारतीय मिशन पूरी तरह खुले हैं और सामान्य रूप से काम कर रहे हैं. अधिकारियों की तैनाती में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है और न ही भारत-बांग्लादेश के संबंधों में कोई बदलाव आया है.

चुनावी माहौल में राजनीतिक तनाव

दरअसल, बांग्लादेश में चुनावों के दौरान अतीत में कानून-व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां सामने आती रही हैं. चुनावी माहौल में राजनीतिक तनाव, विरोध प्रदर्शन और हिंसा की आशंका बढ़ जाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने अधिकारियों के परिजनों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है. यह कदम इस बात का संकेत है कि भारत किसी भी अप्रिय स्थिति से पहले सतर्क रहना चाहता है.

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी देश द्वारा अपने राजनयिकों के परिवारों को वापस बुलाना असामान्य नहीं है. कई बार यह सिर्फ सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है. दुनिया के कई देशों ने चुनाव, संघर्ष या अस्थिरता के दौर में ऐसा कदम उठाया है, ताकि गैर-जरूरी जोखिम से बचा जा सके.

हालांकि, इस फैसले को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं. क्या बांग्लादेश में हालात उम्मीद से ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं? या फिर यह सिर्फ एक नियमित कूटनीतिक सावधानी है? भारत की ओर से दिए गए बयान में भरोसा दिलाया गया है कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हैं और यह कदम किसी अविश्वास का संकेत नहीं है.

भारत और बांग्लादेश रिश्ते

भारत और बांग्लादेश के संबंध हाल के वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं. व्यापार, सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है. ऐसे में भारत का यह फैसला रिश्तों पर असर डालने वाला नहीं माना जा रहा. राजनयिक जानकारों का कहना है कि चुनावी समय में सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा सतर्क रहती हैं. विदेशी मिशनों के लिए यह सामान्य प्रक्रिया है कि वे अपने स्टाफ के परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दें, ताकि किसी आपात स्थिति में दबाव न बढ़े.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

कुल मिलाकर, भारत का यह कदम एक रणनीतिक और एहतियाती फैसला माना जा रहा है. इससे यह साफ होता है कि भारत क्षेत्रीय हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है और अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है. आने वाले दिनों में बांग्लादेश के चुनाव शांतिपूर्ण रहते हैं या नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी, लेकिन फिलहाल भारत ने सतर्कता को ही सबसे बेहतर रास्ता चुना है.

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.