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Ebola के डर से टला भारत-अफ्रीका समिट, दिल्ली में होने वाली बड़ी बैठक पर ब्रेक
अफ्रीका में इबोला वायरस बढ़ने के बाद भारत और अफ्रीकी संघ ने भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन फिलहाल टाल दिया है. नई तारीखों का ऐलान बाद में होगा. भारत सरकार और एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों के लिए स्वास्थ्य एडवाइजरी भी जारी की है.
Ebola Virus: अफ्रीका में तेजी से बढ़ रहे इबोला वायरस के बीच भारत और अफ्रीकी संघ ने बड़ा फैसला लेते हुए चौथा भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को फिलहाल स्थगित कर दिया है. ये शिखर सम्मेलन 28 से 31 मई 2026 के बीच नई दिल्ली में आयोजित होना था, लेकिन मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए दोनों पक्षों ने इसे आगे बढ़ाने पर सहमति जताई.
भारत सरकार और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच कई दौर की बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया. संयुक्त बयान में कहा गया कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में उभर रही स्वास्थ्य आपात स्थिति को देखते हुए सभी नेताओं और प्रतिनिधियों की सुरक्षित और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है. इसी कारण सम्मेलन को बाद की तारीख पर आयोजित करना बेहतर माना गया.
हालांकि नई तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है. दोनों पक्षों ने कहा कि आपसी सहमति के बाद नई तारीख तय कर आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी. भारत और अफ्रीकी देशों ने यह भी दोहराया कि दोनों के रिश्ते आपसी सम्मान, सहयोग और विकास की साझा सोच पर आधारित हैं.
ये फैसला ऐसे समय में आया है जब World Health Organization यानी WHO ने Congo और Uganda में फैले Ebola संक्रमण को लेकर गंभीर चिंता जताई है. WHO के मुताबिक अब तक 130 से ज्यादा मौतें इस संक्रमण से जुड़ी मानी जा रही हैं, जबकि 500 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं. स्वास्थ्यकर्मियों को प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में भी मुश्किलें आ रही हैं.
स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने भी सतर्कता बढ़ा दी है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए इबोला प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इनमें Democratic Republic of Congo, Uganda और South Sudan को हाई रिस्क देशों की सूची में रखा गया है.
सरकार ने कहा है कि इन देशों से आने वाले या इनके रास्ते यात्रा करने वाले यात्रियों को अगर बुखार, कमजोरी, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त या गले में दर्द जैसे लक्षण महसूस हों तो तुरंत एयरपोर्ट हेल्थ अधिकारियों को जानकारी दें. दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने भी यात्रियों के लिए अलग से एडवाइजरी जारी की है. एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि इबोला प्रभावित देशों से आने वाले बीमार यात्रियों को तुरंत मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए रिपोर्ट करना होगा.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फैसला केवल स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इसका भारत-अफ्रीका संबंधों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा. उल्टा, इससे यह संदेश गया है कि दोनों पक्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं. India-Africa Forum Summit को भारत और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए बेहद अहम मंच माना जाता है. ऐसे में अब सभी की नजर नई तारीखों के ऐलान पर टिकी हुई है.
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