इस्लामाबाद: सिंधू जल स्थाई आयोग (Permanent Indus Commission) यानि (पीसीआईडब्ल्यू) के तहत भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan) के अधिकारियों के बीच हुई वार्षिक बैठक के दौरान भारत ने विभिन्न पश्चिमी पनबिजली परियोजनाओं पर पाकिस्तान को आंकड़े मुहैया कराने पर सहमति जताई है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा. भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्तों से युक्त स्थायी सिंधु आयोग (PIC) की 117 वीं बैठक 1-3 मार्च, 2022 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित की गई थी. स्थायी सिंधु आयोग (PIC) की अंतिम बैठक 23-24 मार्च, 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी.Also Read - IND vs SL, 1st Test: रोहित शर्मा का बयान- टेस्ट में हम जहां हैं, उसका श्रेय Virat Kohli को जाता है

The 117th Meeting of the Permanent Indus Commission (PIC) comprising of Indus Commissioners of India and Pakistan was held from March 1-3, 2022 in Islamabad, Pakistan. The last meeting of the Permanent Indus Commission (PIC) was held from March 23-24, 2021 in New Delhi: MEA pic.twitter.com/zpJj2e205n

Also Read - IND vs SL, 1st Test: 6 साल से नहीं हारी टीम इंडिया, शानदार रहा श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट रिकॉर्ड

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि आयोग ने हाइड्रोलॉजिकल और बाढ़ डेटा के आदान-प्रदान पर चर्चा की. दोनों पक्षों ने फाजिल्का नाले के मुद्दे पर चर्चा की और पाकिस्तान ने आश्वासन दिया कि सतलुज नदी में फाजिल्का नाले के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी. Also Read - IND vs SL Test Dream 11 Prediction, 1st Test Match: जानिए कैसी हो सकती है प्लेइंग इलेवन, Dream 11 में किसे चुनें कप्तान?

विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों आयुक्तों ने संधि के तहत द्विपक्षीय चर्चा के माध्यम से मुद्दों को हल करने के प्रयास में अधिक बार बातचीत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की. पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथियों पर नई दिल्ली में पीआईसी की अगली बैठक आयोजित करने पर सहमति हुई.

Both the Commissioners reaffirmed their commitment to interact more frequently in an attempt to resolve issues through bilateral discussions under the Treaty. It was agreed to hold the next meeting of the PIC in New Delhi on mutually convenient dates: MEA

— ANI (@ANI) March 3, 2022