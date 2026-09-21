भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, बेड़े में शामिल होंगे 60 नए विमान; जानिए क्या होगा खास

IAF Aircraft Deal: भारतीय वायुसेना (IAF) की ताकत बढ़ने वाली है, IAF के बेड़े में जल्द ही 60 नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जुड़ने वाले हैं. इन नए विमानों से रक्षा मंत्रालय पुराने हो चुके सोवियत दौर के एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा. ऐसे में वायुसेना के लिए ये डील बेहद अहम बोने वाली है. खरीदे जा रहे हैं नए विमानों में 18 से 30 टन तक वजन ढोने की क्षमता होगी और ये एएन-32 विमानों की तुलना में ज्यादा एडंवास होंगे, जिससे वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा.
वियतनाम टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन विमानों के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए की डील की गई है. इस डील में IAF के लिए 60 विमानों की खरीद की जाएगी, जिनमें से 12 विमान पूरी तरह फ्लाईअवे कंडीशन में मिलेंगे, जबकि 48 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा. इन विमानों में हाई क्वालिटी के भारत में बने उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा. इसको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि इससे ना केवल वायुसेना के हथियार अपग्रेड होंगे बल्कि मेड इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा.
रिपोर्ट के मुताबिक C-130J-30 भारतीय वायुसेना के लिए सैनिकों और सैन्य सामान की ढुलाई, एयरड्रॉप और कई सैन्य अभियानों में काम आ सकता है. इसके लंबे C-130J-30 सीरीज की पेलोड क्षमता करीब 20 टन है. इससे एक साथ बड़ी मात्रा में सैनिकों, जरूरी उपकरणों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है.
ब्राजील की एयरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर का C-390 मिलेनियम भी इस डील में संभावित दावेदार माना जा रहा है. यह नई पीढ़ी का जेट इंजन वाला सैन्य परिवहन विमान है. इसकी अधिकतम भार उठाने की क्षमता 26 टन बताई गई है. यह सैनिकों और सामान की ढुलाई के साथ मेडिकल निकासी, खोज और बचाव जैसे अभियानों में भी काम कर सकता है.
C-390 की खासियत यह है कि इसे केवल सैन्य सामान पहुंचाने तक सीमित नहीं रखा गया है. यह मानवीय सहायता, अग्निशमन और बचाव अभियानों में भी इस्तेमाल हो सकता है. विमान अस्थायी या बिना पक्के रनवे से भी उड़ान भर सकता है. कई नाटो देशों ने इसे अपनाया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान तेजी से बढ़ी है. भारत के लिए इस परियोजना का औद्योगिक पहलू भी अहम है. रिपोर्ट के अनुसार, एम्ब्रेयर ने भारतीय कार्यक्रम के लिए महिंद्रा डिफेंस के साथ साझेदारी की है. प्रस्ताव में भारत में निर्माण और रखरखाव सुविधाएं विकसित करने की योजना है. ऐसे विमान सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों, हथियारों, राहत सामग्री और जरूरी सामान की तेज आपूर्ति में मदद कर सकते हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें