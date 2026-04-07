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'अगले 48 घंटे सावधान रहें...', भारत सरकार ने किया अलर्ट, जानें क्या कुछ कहा?
ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भारत ने भी अलर्ट जारी कर दिया है. भारत का कहना है कि 48 घंटे आप जहां हैं वहीं रहें.
India Alert on Iran and Israel War: ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भारत ने भी अलर्ट जारी कर दिया है. भारत का कहना है कि अगले 48 घंटे सावधान रहें. भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीयों को संदेश दिया है.
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