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'अगले 48 घंटे सावधान रहें...', भारत सरकार ने किया अलर्ट, जानें क्या कुछ कहा?

ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भारत ने भी अलर्ट जारी कर दिया है. भारत का कहना है कि 48 घंटे आप जहां हैं वहीं रहें.

Published date india.com Published: April 7, 2026 8:08 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
'अगले 48 घंटे सावधान रहें...', भारत सरकार ने किया अलर्ट, जानें क्या कुछ कहा?

India Alert on Iran and Israel War: ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भारत ने भी अलर्ट जारी कर दिया है. भारत का कहना है कि अगले 48 घंटे सावधान रहें. भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीयों को संदेश दिया है.

खबर पर अपडेट जारी है…

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Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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