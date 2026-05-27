पाकिस्तान जहर उगलता रहा, भारत ने दुश्मन को बचाने के लिए भेज दिया फ्लड अलर्ट- निभाई पड़ोसी धर्म की जिम्मेदारी

India Warn Pakistan For Flood: भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में भले ही तनाव लगातार बढ़ता जा रहा हो, लेकिन साझा नदियों और भूगोल की मजबूरियां दोनों देशों को पूरी तरह अलग नहीं होने देतीं. इसी बीच भारत ने एक बार फिर मानवीय पहल दिखाते हुए पाकिस्तान को चिनाब नदी में संभावित बाढ़ की चेतावनी दी है. ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब पाकिस्तान लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ सिंधु जल संधि को लेकर बयानबाजी कर रहा है.
दरअसल, जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित सलाल डैम के स्पिलवे गेट खोले गए हैं. मानसून से पहले डैम में जमा गाद निकालने की प्रक्रिया के तहत ये कदम उठाया गया. गेट खुलने के कारण चिनाब नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ने की आशंका जताई गई, जिसके बाद भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान को पहले ही अलर्ट जारी कर दिया.
इस चेतावनी के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रशासन हरकत में आ गया. स्थानीय अधिकारियों ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने को कहा और आपदा प्रबंधन टीमों को सक्रिय कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सियालकोट प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि चिनाब का जलस्तर दो से तीन मीटर तक बढ़ सकता है.
दिलचस्प बात ये है कि भारत की इस पहल के बावजूद पाकिस्तान लगातार भारत पर ‘पानी को हथियार बनाने’ का आरोप लगा रहा है. हाल ही में पाकिस्तान के नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया. पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि दक्षिण एशिया में स्थायी शांति तभी संभव है जब पानी को राजनीतिक हथियार न बनाया जाए.
भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया था. उस हमले में 25 पर्यटकों की मौत हुई थी, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब कहा था कि ‘खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते.’
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