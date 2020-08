Covid-19 in India Update: पूरा देश आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है लेकिन इस खुशी के माहौल में भी लोग थोड़ा डरे और सहमें हुए है और आज के दिन को पूरी तरह से खुलकर एन्ज्वॉय नहीं कर पा रहे हैं. इसका एक मात्र कारण कोरोना के लगातार बढ़ते मामले. कोरोना के तेजी से आ रहे केस काफी डरावने हैं. पिछले 24 घंटे में एक बार फिर 65 हजार से अधिक मामले मिले. पिछले एक महीने से देश में रोजाना पचास हजार से ज्यादा मामले आ रहे हैं. 24 घंटे में देश में कुल 65,002 नए केस मिले जिसके बाद अब कुल संक्रमितों की संख्या 25,26,193 पर पहुंच गई है. Also Read - नताशा सुरी के बाद अब उनकी बहन रुपाली सूरी कोरोना से संक्रमित, इंस्टाग्राम पर लिखा- डर लग रहा है!

कोरोना की वजह से पिछले एक दिन में 996 लोगों ने जान गंवाई जबकि अब तक कुल 49,036 लोगों की इस घातक वायरस से मौत हो चुकी है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में इस समय कोरोना वायरस से संक्रमित 6,68,220 लोगों का उपचार चल रहा है और अब तक 18,08,936 लोग ठीक हो चुके हैं. Also Read - Corona in Bihar latest Update: मौत का आंकड़ा 500 पहुंचा, संक्रमण के मामले एक लाख के करीब, जानें हर जिले का हाल

Spike of 65,002 cases and 996 deaths reported in India, in the last 24 hours. Also Read - IPL 2020 : MS Dhoni की अगुआई में CSK के खिलाड़ी कंडीशनिंग कैंप के लिए चेन्नई पहुंचे

The #COVID19 tally in the country rises to 25,26,193 including 6,68,220 active cases, 18,08,937 discharged/migrated & 49,036 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/mWu8IZ8XN3

— ANI (@ANI) August 15, 2020