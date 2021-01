India-China 9th round talks, Eastern Ladakh, India, China, standoff: भारत और चीन (India-China) के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले साल से जारी जारी सैन्‍य तनाव (military standoff)को कम करने के लिए कल यानि रविवार को कॉर्प्‍स कमांडर सैन्‍य स्‍तर की वार्ता करेंगे. यह बातचीच मोल्डो के सामने चुशुल में होगी. भारत के इलाके में चुशुल में वार्ता के लिए चीन के अधिकारी और भारत के सैन्‍य अधिकारी पूर्वी लद्दाख में पिछले साल से जारी तनाव को कम करने के लिए यह मीटिंग करेंगे. Also Read - COVID-19 Latest News: देश में कोरोना के 14,256 नए मामले आए, 13 लाख 90 हजार लोगों को लग चुकी है वैक्‍सीन

भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच लगभग आठ महीनों से सीमा पर गतिरोध बना हुआ है. राजनयिक और सैन्य वार्ता के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई है. दोनों पक्षों के बीच सैन्य वार्ता के 8वें और अंतिम दौर की बातचीत 6 नवंर को हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने टकराव वाले सभी बिंदुओं से सैनिकों की वापसी पर व्यापक बातचीत की थी.

India and China to hold 9th round of corps commander level military talks tomorrow to address the ongoing military standoff in Eastern Ladakh. The talks would be held in Moldo opposite the Chushul sector in India pic.twitter.com/Wbp0TjGFnl

— ANI (@ANI) January 23, 2021