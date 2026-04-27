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India And New Zealand Signed Free Trade Agreement Fta Zero Duty Goods Import Export Key Takeaways

5000 प्रोफेशनल्स को वर्किंग वीजा, वाइन से लेकर मेवे तक मिलेंगे सस्ते, न्यूजीलैंड के साथ FTA के बाद भारत को क्या-क्या हुआ हासिल

भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह समझौता करीब 10 साल की बातचीत के बाद संभव हुआ. इसके लिए शुरुआत 16 मार्च 2025 को हुई थी. 2027 तक ये डील पूरी तरह से लागू होगी.

यह डील दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाली मानी जा रही है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एक बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) साइन हुआ है. सोमवार (27 अप्रैल) को नई दिल्ली के भारत मंडपम में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस डील पर साइन किए. इसे Once-in-a-Generation यानी एक पीढ़ी में एक बार होने वाला समझौता बताया जा रहा है. यह डील दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाली मानी जा रही है. यानी यह सिर्फ ट्रेड डील नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक आर्थिक साझेदारी है. आइए जानते हैं FTA क्या होता है? भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुई ये डील इतनी खास क्यों है? इस डील से भारत को क्या-क्या फायदे होंगे? न्यूजीलैंड को हमसे क्या हासिल होगा?

FTA क्या होता है?

FTA दो या दो से ज्यादा देशों के बीच एक समझौता होता है. इसके तहत ये देश व्यापार किए जाने वाले ज्यादातर सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर देते हैं. इस तरह की डील का सीधा मकसद पार्टनर देशों के बीच इंपोर्ट के बड़े हिस्से पर लगे नॉन ट्रेड बैरियर्स को कम करना है. इंपोर्ट ड्यूटी खत्म होने से FTA वाले देशों के मार्केट्स के डायवर्सिफिकेशन में मदद मिलती है.

न्यूजीलैंड के साथ हुई डील में भारत को क्या-क्या फायदा?

इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत न्यूजीलैंड अगले 15 साल में भारत में 20 बिलियन डॉलर (करीब ₹1.8 लाख करोड़) का निवेश करेगा.

FTA के तहत नया टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजा का रास्ता बनाया गया है. इससे हर साल 5,000 भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल्स न्यूजीलैंड में 3 साल तक काम कर सकेंगे.

इस समझौते से भारतीय व्यापारियों, विशेषकर आगरा के लेदर एक्सपोर्टर्स के लिए बड़े अवसर खुलेंगे.

इस डील से भारत ने न्यूजीलैंड के IT, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन और टूरिज्म जैसे हाई-वैल्यू सेक्टरों में बाजार पहुंच हासिल की है.

इस समझौते के तहत AYUSH, योगा इंस्ट्रक्टर्स, इंडियन शेफ और म्यूजिक टीचर्स के लिए भी रास्ते खुलेंगे.

न्यूजीलैंड से इंपोर्ट होने वाले कीवी, सेव, चेरी, एवोकाडो, ब्लूबेरी, पर्सिमोन और मनुका हनी सस्ती होंगी.

न्यूजीलैंड के ऊन और लेदर से बनने वाले कपड़े, जैकेट, बेल्ट और जूते सस्ते होंगे.

न्यूजीलैंड की लकड़ी फर्नीचर में इस्तेमाल होती है. इस डील के बाद भारत में न्यूजीलैंड की लकड़ी सस्ते मिलेंगे.

इसके अलावा भारतीय वाइन और स्पिरिट्स को भी न्यूजीलैंड के बाजार में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा.

इस डील के जरिए म्यूचुअल रिकग्निशन से क्वालिफिकेशन को अप्रूवल मिलेगा. भारत की ग्लोबल पोजिशन मजबूत होगी.

न्यूजीलैंड को क्या-क्या होगा हासिल?

FTA के बाद न्यूजीलैंड को भारतीय बाजार में पहुंच देने के लिए भारत ने अपनी 70% टैरिफ लाइन्स खोल दी हैं.

सेब, कीवीफ्रूट और मनुका हनी जैसे कृषि उत्पादों पर टैरिफ रियायतें दी गई हैं, लेकिन ये कोटा लिमिट और मिनिमम इंपोर्ट प्राइस की शर्तों के साथ होंगी.

सेब, कीवीफ्रूट और मनुका हनी जैसे कृषि उत्पादों पर टैरिफ रियायतें दी गई हैं, लेकिन ये कोटा लिमिट और मिनिमम इंपोर्ट प्राइस की शर्तों के साथ होंगी. न्यूजीलैंड को भारत में अपने 54% से ज्यादा एक्सपोर्ट पर तुरंत जीरो ड्यूटी मिलेगी. इसमें शीप मीट, ऊन, कोयला और फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स शामिल हैं.

इस डील के तहत सीफूड, आयरन, स्टील और एल्युमीनियम स्क्रैप पर टैरिफ को अगले 10 सालों में धीरे-धीरे खत्म किया जाएगा.

भारत ने अपने घरेलू हितों की रक्षा के लिए डेयरी उत्पादों, प्याज, दालें, चीनी, आर्म्स-अम्युनिशन और कुछ मेटल्स जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को रियायतों की लिस्ट से बाहर रखा है.

न्यूजीलैंड से क्या खरीदता और बेचता है भारत?

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भारत न्यूजीलैंड से कीवी, ऊन, डेयरी प्रोडक्ट और मेवे खरीदता है. भारत इस देश को दवाइयां, चावल, चीनी और मसाले बेचता है.

न्यूजीलैंड से भारत लकड़ी और लुगदी खरीदता है. बदले में न्यूजीलैंड को सूती धागा, कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स बेचता है.

भारत न्यूजीलैंड से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और ऑप्टिकल मशीनरी खरीदता है. न्यूजीलैंड को कीमती पत्थर, जेम्स और जूलरी बेचता है.

न्यूजीलैंड से भारत स्क्रैप मेटल और कोयला इंपोर्ट करता है. न्यूजीलैंड को भारत लोहा, स्टील प्रोडक्ट्स और ऑटो पार्ट्स बेचता है.

भारत न्यूजीलैंड से लेदर खरीदता है. बदले में इस देश को जूते, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और केमिकल बेचता है.

FTA डील से किन चीजों को रखा गया सुरक्षित?

भारत ने इस समझौते में अपने कुछ सेक्टरों को बचाने के लिए सख्त रुख अपनाया है. डेयरी सेक्टर को नहीं खोला गया है. कुछ कृषि उत्पादों पर नियंत्रण रखा गया है. घरेलू उद्योगों को नुकसान से बचाने के लिए भी सुरक्षा कवच रखा गया है.

भारत ने अब तक किन देशों के साथ किया FTA?

भारत ने 2021 में मॉरीशस, 2022 में ऑस्ट्रेलिया, 2022 में UAE, 2024-25 के बीच यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था. 2025 में यूके, ओमान के साथ ऐसी डील हुई थी.