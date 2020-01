नयी दिल्ली/इस्लामाबाद: भारत और पाकिस्तान ने अपनी-अपनी जेलों में कैद एक दूसरे के असैन्य कैदियों और मछुआरों की सूचियों का बुधवार को आदान-प्रदान किया. विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 267 पाकिस्तानी असैन्य कैदियों और 99 मछुआरों की सूचियां पाकिस्तान को सौंपी. वहीं, पाकिस्तान ने अपनी जेलों में कैद 282 भारतीय कैदियों की एक सूची भारतीय उच्चायोग को सौंपी, जिनमें 55 असैन्य नागरिक और 227 मछुआरे शामिल हैं.

