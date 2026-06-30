तेल संकट के बीच भारत का बड़ा दांव- अब पेट्रोल नहीं 100% इथेनॉल से दौड़ेंगी गाड़ियां, जानिए क्या है Ethanol Strategy, क्या होगा असर? | EXPLAINER

भारत की इथेनॉल रणनीति का मकसद कच्चे तेल के आयात में कटौती करना, किसानों की आय बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है. E20 (20% इथेनॉल) ब्लेंडिंग के बाद, अब ध्यान E85/E100 पर है. E100 मंजूरी भारत की इथेनॉल स्ट्रैटजी का अगला बड़ा कदम है. यह कच्चे तेल पर निर्भरता घटाएगा, किसानों की आमदनी बढ़ाएगा और हवा साफ करेगा. चुनौतियां हैं, लेकिन सही प्लानिंग से यह आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्तंभ बन सकता है.

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E100 फ्यूल से किसानों से लेकर आपकी कार तक क्या होगा असर? (image- AI)

भारत सरकार ने 100% इथेनॉल आधारित E100 फ्यूल के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है.

इसका उद्देश्य कच्चे तेल के आयात को कम करना और स्वदेशी बायोफ्यूल को बढ़ावा देना है.

E100 के लिए नई फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियां और विशेष फ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा.

इससे किसानों की आय बढ़ने और प्रदूषण घटने की उम्मीद है, लेकिन पानी की खपत और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी चुनौतियां हैं.

अमेरिका-इजरायल और ईरान वॉर की वजह से दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत ने भी तेल-गैस की किल्लत झेली. जिसके बाद भारत ने सरकार ने 13 जून 2026 (शुक्रवार) को E100 ईंधन के उपयोग के लिए मंजूरी दी, इस फ्यूल में 100 प्रतिशत इथेनॉल होगा. इसकी घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में शुगर, एथेनॉल एवं बायो-एनर्जी इंडिया कॉन्फ्रेंस में की. आजकल E100 यानी 100% इथेनॉल की खूब चर्चा है. सरकार की तरफ से E100 फ्यूल नियम मंजूर करने के कदम को टिकाऊ ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में एक बड़ा माना जा रहा है है. इसका मकसद आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना, कार्बन उत्सर्जन घटाना और देश में बने बायोफ़्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है. इसके लिए बड़े स्तर पर बदलाव होंगे, जैसे कि मार्केट में ऐसी ‘फ़्लेक्स-फ़्यूल’ गाड़ियां आएंगी जो पूरी तरह से इथेनॉल पर चलने में सक्षम होंगी, इथेनॉल-फ़्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा, E100 फ्यूल स्टेशन बनेंगे. E100 को मंज़ूरी मिलना ऊर्जा की यात्रा में एक अहम पड़ाव है.

वर्तमान में भारत में पेट्रोल में कितना इथेनॉल होता है ? यह क्या होता है ?

भारत के ‘इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) प्रोग्राम’ ने पूरे देश में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग (E20) का लक्ष्य हासिल कर चुका है. इथेनॉल ब्लेंडेड (Ethanol Blended) पेट्रोल में एक निश्चित मात्रा में इथेनॉल (एक प्रकार का अल्कोहल) मिलाना है. इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने के रस, शीरे (molasses), मक्का और खराब हो चुके अनाजों से बनाया जाने वाला एक पर्यावरण-अनुकूल बायोफ्यूल (जैव ईंधन) है. इसका उपयोग गाड़ियों में ईंधन के रूप में किया जाता है. autocarindia.com के मुताबिक, E100 यानी 100% शुद्ध इथेनॉल ईंधन में पेट्रोल की कोई मिलावट नहीं होती. E20 में सिर्फ 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है, जबकि E100 पूरी तरह इथेनॉल पर चलता है. यह फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों (Flex-Fuel Vehicles) में इस्तेमाल होगा, जो अलग-अलग ब्लेंड (E20 से E100 तक) पर चल सकते हैं. ईंधन सेंसर इंजन को ऑटोमैटिक एडजस्ट कर देता है.

E100 से चलने वाली कैसी होंगी फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियां?

ndtv.com के मुताबिक, फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों में खास पार्ट्स लगे होते हैं जो इथेनॉल के साथ जंग नहीं लगने देते. इंजन मैनेजमेंट सिस्टम ईंधन का पता लगाकर पावर और माइलेज एडजस्ट करता है. मारुति सुजुकी ने WagonR फ्लेक्स-फ्यूल लॉन्च किया है. टोयोटा (Innova), MG, Hyundai और अन्य कंपनियां भी जल्द लॉन्च करने वाली हैं. शुरुआत में E85 (85% इथेनॉल) पर फोकस, फिर E100.

E100 से किसानों की आय पर क्या असर पड़ेगा?

E100 और ज्यादा ब्लेंडिंग से गन्ना, मक्का और खराब अनाज की डिमांड बढ़ेगी. किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी. EBP प्रोग्राम से अब तक किसानों को हजारों करोड़ रुपये extra आय हुई है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार बढ़ेगा. sugarcane बेल्ट जो कि खासकर UP, Maharashtra, Karnataka में है, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा. इथेनॉल गन्ने और अनाज से बनता है, इसलिए किसानों को अपनी फसलों का बेहतर दाम मिलता है और उनकी आमदनी बढ़ती है

E100 बनने से तेल आयात पर कितना असर होगा?

भारत हर साल लाखों करोड़ रुपये कच्चे तेल आयात पर खर्च करता है. E20 से अब तक अरबों डॉलर बचाए गए. E100 पूरे देश में फैलने पर आयात और कम होगा. thequint.com के मुताबिक, इससे ₹1-2 लाख करोड़ सालाना विदेशी मुद्रा बच सकती है. कच्चे तेल (Crude Oil) को विदेशों से आयात करना पड़ता है, जो बहुत महंगा है। इथेनॉल देश के अंदर ही तैयार होता है, जिससे देश का पैसा बचता है

E100 से पर्यावरण पर क्या फायदा होगा ?

इथेनॉल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है. इससे ईंधन पूरी तरह जलता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन बहुत कम होता है. EBP से अब तक करोड़ों टन CO2 emissions कम हुए. E100 से वाहनों का प्रदूषण और घटेगा. हालांकि, पूरे lifecycle उत्पादन से जलने तक की प्रक्रिया में पानी का उपयोग ज्यादा होता है.

E100 के बनने से इस्तेमाल तक क्या चुनौतियां क्या हैं?

माइलेज: इथेनॉल में कैलोरी कम होती है, इसलिए E100 पर थोड़ी ज्यादा खपत हो सकती है.

इंफ्रास्ट्रक्चर: E100 पंप लगाने पड़ेंगे. शुरुआत में दिल्ली-मुंबई-नागपुर जैसे कॉरिडोर पर फोकस.

पुरानी गाड़ियां: 2023 से पहले की ज्यादातर गाड़ियां E20 तक ही ठीक चलेंगी, E100 के लिए मॉडिफिकेशन या नई गाड़ी जरूरी.

पानी का इस्तेमाल: गन्ना पानी-intensive फसल है. इसलिए मक्का और पराली (crop waste) से 2G इथेनॉल पर जोर.

1 लीटर E100 इथेनॉल बनाने के लिए कितना पानी चाहिए होता है.

NITI Aayog के अनुसार गन्ने से 1 लीटर इथेनॉल के लिए लगभग 2,860 लीटर पानी की जरुरत होती है. ICAR-IISR और अन्य अध्ययनों के अनुसार 2,000 से 3,000 लीटर तक आंकड़ा बताया गया है. सरकार अब 2G इथेनॉल (पराली/कृषि अपशिष्ट से) पर जोर दे रही है, जो कम पानी से बनने वाला हो सकता है.