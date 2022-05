गुवाहाटी: भारतीय थलसेना की पूर्वी कमान के प्रमुख आरपी कलिता ने कहा कि चीन की ‘पीपुल्स लिबरेशन आर्मी’ (PLA) अरुणाचल प्रदेश के पास लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बुनियादी ढांचे संबंधी क्षमता बढ़ा रही है. पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने साथ ही कहा कि भारतीय पक्ष भी सीमा के पास हर प्रकार की संभावित स्थिति से निपटने की तैयारी के तहत अपने बुनियादी ढांचे को लगातार उन्नत कर रहा है.Also Read - मुंबई में दो स्टेल्थ युद्धपोतों INS Surat और INS Udaygiri का जलावतरण हुआ, Indian Navy की बढ़ी ताकत

पूर्वी कमान के प्रमुख आरपी कलिता ने कहा, ‘‘तिब्बत क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के उस पार बुनियादी ढांचे के विकास संबंधी काफी काम हो रहा है. दूसरा पक्ष अपने सड़क, रेल और हवाई संपर्क साधनों का लगातार उन्नयन कर रहा है, ताकि वे किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया देने या अपने बलों को लाने-ले जाने के लिए बेहतर स्थिति में हों.’’ कलिता ने कहा कि चीनी प्राधिकारियों ने एलएसी के पास सीमावर्ती गांव विकसित किए हैं, ताकि उनका इस्तेमाल इन दोनों लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जा सके. Also Read - जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, एक महिला समेत 7 गिरफ्तार

We talk about border villages created close to LAC which has got dual-use possibility. If we put together everything, it would suffice to say that PLA is carrying out capability enhancement whether in infrastructure, or operational capability in a large measure: Lt Gen RP Kalita pic.twitter.com/EffpRNDwYZ

