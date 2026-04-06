बांग्लादेश बॉर्डर पर सांप-मगरमच्छ करेंगे निगरानी! BSF के इस प्लान से कांप उठेंगे घुसपैठिये

भारत-बांग्लादेश की दुर्गम सीमा पर घुसपैठियों और तस्करों के हौसले पस्त करने के लिए अब प्रकृति के सबसे खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल की योजना पर काम चल रहा है.

Published date india.com Published: April 6, 2026 2:26 PM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
बांग्लादेश बॉर्डर पर सांप-मगरमच्छ करेंगे निगरानी! BSF के इस प्लान से कांप उठेंगे घुसपैठिये
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Bangladesh Border: भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा दुनिया की सबसे लंबी और जटिल सीमाओं में से एक है. 4,096 किलोमीटर लंबी इस सरहद पर तस्करी और घुसपैठ को रोकना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है. अब इस चुनौती से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) एक ऐसी रणनीति पर विचार कर रहा है, जो सुनने में किसी रोमांचक फिल्म की कहानी जैसी लगती है.

खबर है कि दुर्गम इलाकों में घुसपैठियों को रोकने के लिए अब सांप और मगरमच्छ जैसे खतरनाक जीवों को प्राकृतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की संभावना तलाशी जा रही है.

क्यों पड़ी इस अनोखे आइडिया की जरूरत?

भारत-बांग्लादेश सीमा का लगभग 175 किलोमीटर का हिस्सा नदी, नालों और दलदली क्षेत्रों से घिरा है. भौगोलिक बनावट ऐसी है कि यहां पारंपरिक कटीले तार लगाना लगभग असंभव है. मानसून के दौरान इन इलाकों में अक्सर बाढ़ आ जाती है, जिससे सुरक्षा घेरा और भी कमजोर हो जाता है.

संसदीय स्थायी समिति की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, कुल सीमा में से अभी भी करीब 371 किमी के हिस्से पर बाड़ नहीं लग पाई है. इसी गैप का फायदा उठाकर तस्कर और घुसपैठिए भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, इसी समस्या का समाधान खोजने के लिए गृह मंत्रालय के सुझावों के बाद BSF अब प्रकृति की ओर देख रहा है.

क्या है BSF का नेचुरल बैरियर प्लान?

26 मार्च को BSF मुख्यालय से जारी एक आंतरिक संदेश के अनुसार, फील्ड यूनिट्स को निर्देश दिया गया है कि वे नदी और दलदली क्षेत्रों में सांपों और मगरमच्छों की तैनाती की व्यवहार्यता का अध्ययन करें. इस योजना के पीछे का मनोविज्ञान खौफ पैदा करना है.

तस्करी पर लगाम

अगर किसी तस्कर को पता हो कि जिस नदी या नाले को वह पार करने जा रहा है, वहां जहरीले सांप या भूखे मगरमच्छ हो सकते हैं, तो वह कदम बढ़ाने से पहले सौ बार सोचेगा.

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निगरानी में मदद

दुर्गम इलाकों में जहां जवानों का हर वक्त मौजूद रहना मुश्किल है, वहां ये जीव एक प्राकृतिक अवरोध का काम करेंगे. BSF उन इलाकों को डार्क जोन के रूप में चिन्हित कर रहा है जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है और बाड़ लगाना मुश्किल है.

क्या यह वाकई मुमकिन है?

भले ही यह विचार प्रभावी लगे, लेकिन इसे जमीन पर उतारना कांटों भरी राह जैसा है. द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, BSF के अधिकारियों ने भी माना है कि यह अभी सिर्फ चर्चा के स्तर पर है. इसके साथ कई बड़े सवाल जुड़े हैं. इतने बड़े पैमाने पर सांप और मगरमच्छ कहां से लाए जाएंगे? उनका रखरखाव, भोजन और प्रजनन कैसे सुनिश्चित होगा?

स्थानीय आबादी को खतरा

सीमा के दोनों तरफ गांव बसे हुए हैं. बाढ़ आने पर ये जीव रिहायशी इलाकों में घुस सकते हैं, जिससे बेगुनाह ग्रामीणों की जान को खतरा हो सकता है. किसी खास इलाके में भारी संख्या में शिकारी जीवों को छोड़ने से वहां के पर्यावरण और जैव विविधता पर क्या असर पड़ेगा, यह भी एक बड़ी चिंता है. साथ ही वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत जंगली जानवरों का इस तरह उपयोग करना कानूनी पेचीदगियां खड़ी कर सकता है.

टेक्नोलॉजी और प्रकृति का तालमेल

गृह मंत्रालय की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार केवल प्राकृतिक तरीकों पर ही निर्भर नहीं है. नदी वाले इलाकों में घुसपैठ रोकने के लिए स्मार्ट फेंसिंग, ड्रोन, रडार और सेंसर जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है. सांप और मगरमच्छ वाला विचार इस तकनीकी सुरक्षा घेरे को और अधिक मजबूत करने की एक अतिरिक्त कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

फिलहाल पूर्वी कमांड को डार्क जोन की मैपिंग और इन जीवों के इस्तेमाल की रिपोर्ट देने को कहा गया है. अगर यह योजना सफल होती है, तो यह दुनिया के लिए सीमा प्रबंधन का एक अनोखा उदाहरण होगा।. हालांकि, सुरक्षा और पारिस्थितिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना ही इस योजना की सबसे बड़ी परीक्षा होगी.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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