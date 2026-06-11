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भारत-बांग्लादेश सीमा पर हाई वोल्टेज ड्रामा! 'नो मैन्स लैंड' में फंसा बुजुर्ग, BSF-BGB के बीच घंटों तनातनी

India Bangladesh Border Tension: मेघालय सीमा पर एक बांग्लादेशी नागरिक को लेकर भारत और बांग्लादेश के सीमा बलों के बीच विवाद खड़ा हो गया. पहचान को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए, जिससे एक बुजुर्ग व्यक्ति काफी देर तक नो-मैन्स लैंड में फंसा रहा.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 11, 2026, 5:48 PM IST
भारत-बांग्लादेश सीमा पर हाई वोल्टेज ड्रामा! 'नो मैन्स लैंड' में फंसा बुजुर्ग, BSF-BGB के बीच घंटों तनातनी

India Bangladesh Border Tension: भारत-बांग्लादेश सीमा पर एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और मानवीय संवेदनाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मेघालय के दक्षिण-पश्चिम गारो हिल्स इलाके में स्थित सीमा क्षेत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति को लेकर दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई. मामला इतना बढ़ गया कि वो व्यक्ति कुछ समय तक दोनों देशों के बीच स्थित नो-मैन्स लैंड में फंसा रहा.

जानकारी के अनुसार, सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने एक 55 वर्षीय व्यक्ति को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में पकड़ा था. पूछताछ और शुरुआती जांच के बाद उसे बांग्लादेश का नागरिक मानते हुए वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई. लेकिन जब उसे सीमा पार भेजने का प्रयास किया गया तो दूसरी ओर मौजूद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया.

बताया गया कि बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने दावा किया कि संबंधित व्यक्ति भारतीय नागरिक है और उसे वापस नहीं लिया जा सकता. इसके बाद सीमा पर तनावपूर्ण माहौल बन गया. दोनों देशों के जवानों के बीच व्यक्ति की पहचान और नागरिकता को लेकर लंबी बहस हुई. इस दौरान बुजुर्ग व्यक्ति दोनों पक्षों के बीच असहाय स्थिति में खड़ा नजर आया.

वायरल हुआ वीडियो

घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें सीमा बलों के अधिकारियों के बीच तीखी बातचीत दिखाई दी. वीडियो में बुजुर्ग व्यक्ति भ्रमित और परेशान नजर आ रहा था, जबकि दोनों पक्ष उसकी पहचान को लेकर अपने-अपने दावे कर रहे थे. स्थानीय लोगों की भीड़ भी सीमा के उस पार जमा हो गई थी, जिससे माहौल और संवेदनशील बन गया.

प्रारंभिक स्तर पर दोनों देशों के स्थानीय कमांडरों के बीच फ्लैग मीटिंग भी हुई, लेकिन तत्काल कोई समाधान नहीं निकल पाया. इसके कारण व्यक्ति को कुछ समय तक नो-मैन्स लैंड में ही रहना पड़ा. बाद में विस्तृत जांच और दस्तावेजों की पुष्टि के बाद उसकी पहचान बांग्लादेश के राजशाही क्षेत्र के निवासी के रूप में स्थापित की गई.

पहचान साफ होने के बाद बांग्लादेशी अधिकारियों ने उसे स्वीकार कर लिया और विवाद खत्म हुआ, हालांकि इस घटना ने सीमा प्रबंधन और अवैध प्रवासन से जुड़े मुद्दों को फिर से चर्चा में ला दिया है. इस घटना के बाद अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति और सीमा पार आवाजाही को लेकर भी बहस तेज हो गई है. कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि व्यक्ति को उसकी धार्मिक पहचान के कारण निशाना बनाया गया, हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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