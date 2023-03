भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का उद्घाटन, 377 करोड़ रुपए है लागत; PM मोदी ने कहा- नए अध्याय की शुरुआत हुई

नई दिल्ली: भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन (आईबीएफपीएल) की शुरुआत हो गई है. उत्तरी बांग्लादेश में डीजल की आपूर्ति करने के लिए 377 करोड़ रुपये के परिव्यय से तैयार पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने किया. इस परियोजना से खर्च कम होगा और कार्बन उत्सर्जन भी घटेगा. बांग्लादेश डीजल भेजने के लिए पाइपलाइन का उद्घाटन करने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ‘भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन’ के साथ नया अध्याय शुरू हो रहा है.

पीएम मोदी ने कहा कि पाइपलाइन के माध्यम से बांग्लादेश को डीजल भेजना ना सिर्फ किफायती है, बल्कि इसमें कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है. ‘भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन’ के माध्यम से उत्तरी बांग्लादेश में प्रतिवर्ष 10 लाख टन डीजल की आपूर्ति होगी. भारत, बांग्लादेश को 1,100 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर रहा है; बांग्लादेश के साथ हाइड्रोकार्बन का व्यापार एक अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का हो गया है.