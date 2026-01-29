  • Hindi
जहाज समेत ढाका से लौटे 23 भारतीय मछुआरे, भारत ने भी 128 बांग्लादेशियों को किया रिहा

बांग्लादेश की जेलों में बंद 23 भारतीय मछुआरे स्वेदश लौट आए हैं. इसके बदले में भारत ने भी भारतीय जेलों में बंद बांग्लादेशी मछुआरों को छोड़ा है.

बांग्लादेश की जेलों में बंद 23 भारतीय मछुआरे स्वेदश लौट आए हैं . भारत के विदेश मंत्रालय और भारतीय तटरक्षक बल (ICG) की कोशिशों से इन मछुआरों को सुरक्षित वापस भारत लाया गया है. ये मछुआरे अपनी दो नावों के साथ गलती से अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा पार कर बांग्लादेशी इलाके में चले गए थे, जिसके बाद उन्हें वहां पकड़ लिया गया था. अब दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत इन्हें रिहा कर दिया गया है, जिससे इनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है.

भारत ने भी दिखाई दरियादिली

यह पूरी प्रक्रिया दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल का हिस्सा थी. जहां बांग्लादेश ने 23 भारतीयों को छोड़ा, वहीं भारत सरकार ने भी 128 बांग्लादेशी मछुआरों और उनकी 5 नावों को रिहा किया है. इन बांग्लादेशी मछुआरों को भारतीय समुद्री क्षेत्र में बिना इजाजत मछली पकड़ने के आरोप में पकड़ा गया था. समुद्र के बीचों-बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दोनों देशों के कोस्ट गार्ड जहाजों ने एक-दूसरे के मछुआरों को कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद सुरक्षित सौंप दिया.

मानवीय आधार पर लिया गया फैसला

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, यह फैसला मछुआरा समुदायों की रोजी-रोटी और मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया है. इस पूरी मुहिम में भारतीय जहाज ‘आईसीजीएस समुद्र प्रहरी’ और ‘विजय’ ने अहम भूमिका निभाई. अब इन 23 भारतीय मछुआरों को पश्चिम बंगाल के स्थानीय प्रशासन को सौंपा जाएगा, जो उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे. यह सफल वापसी दिखाती है कि भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री सहयोग और रिश्तों में कितनी मजबूती है.

सीमा पार करना पड़ सकता है भारी

इस खुशी के बीच भारतीय तटरक्षक बल ने मछुआरों को एक सख्त चेतावनी भी दी है. अधिकारियों ने कहा है कि ज्यादा मछली पकड़ने के लालच में जानबूझकर अंतरराष्ट्रीय सीमा पार न करें. आज की नावों में GPS और सैटेलाइट डिवाइस लगे होते हैं, जिनसे लोकेशन का पता चलता है, लेकिन कुछ लोग पकड़े जाने के डर से इन्हें बंद कर देते हैं. ऐसा करना चक्रवात या मुसीबत के समय जानलेवा हो सकता है. सीमा पार करने से न केवल मछुआरे जेल जाते हैं, बल्कि उनके पीछे उनके परिवार को भी भारी आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है.

(इनपुट-IANS)

